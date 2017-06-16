La Vis ha un nuovo general manager

È stato uno degli artefici principali del “miracolo” Val Gallico, la squadra reggina che con la sua pallacanestro sbarazzina ha dato spettacolo su tutti i parquet di Calabria, sfiorando il titolo nel 2016 e raggiungendo la semifinale play off la passata stagione.

Adesso è pronto a mettere a disposizione della Vis Reggio Calabria le sue doti di management e gestione societaria. Paolo Tripodi, giovane dirigente reggino, entra a far parte della grande famiglia bianco/amaranto col ruolo di general manager.

L’arrivo alla Vis e l’amicizia con il presidente Di Bernardo

L’approdo di Tripodi in Vis è stato soltanto posticipato di qualche stagione, come afferma il diretto interessato. “Se ne parlava già da un po’ di tempo, anche in virtù della solida amicizia che mi lega al presidente Luigi Di Bernardo. Adesso, finalmente, il matrimonio si è celebrato. Sono soddisfattissimo di questa scelta, che ho preso senza esitazioni perché sono convinto che la Vis abbia una struttura societaria tale da garantirle un futuro roseo nei prossimi anni.

Inizialmente l’idea era quella di prendermi un anno sabbatico visti i tanti impegni lavorativi, ma la passione smisurata per la pallacanestro e l’insistenza del patron Di Bernardo hanno avuto la meglio sulla voglia di prendermi una pausa”.

Sul contributo che potrà dare in società Tripodi ha le idee chiare: “Lavorerò sinergicamente con gli altri dirigenti e le nuove figure che verranno inserite a breve nei quadri societari. Sono convinto che soltanto col lavoro di squadra si possano ottenere risultati sul campo, nella gestione del palazzetto e nello sviluppo del brand societario. Personalmente cercherò di portare alla Vis le idee già messe in pratica al Val Gallico, con risultati visibili a tutti sia a livello sportivo che di immagine”.

Il giudizio su coach Polimeni

Chiosa finale sul neo allenatore Giuseppe Polimeni, fortemente sponsorizzato da Tripodi, il cui ruolo nella trattativa è stato determinante: “Coach Polimeni è molto più di un allenatore, è un grande conoscitore di pallacanestro.

Sa gestire ogni situazione e sa trarre il meglio dalla squadra che ha e da ogni singolo giocatore, cosa fondamentale a questi livelli. È una persona squisita che si farà ben volere da tutti nell’ambiente Vis. Ha grande esperienza nel lavorare con i giovani e potrà aiutare coach D’Arrigo nella crescita dei ragazzi del settore giovanile.”.