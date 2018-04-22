In occasione dell’ultimo match casalingo contro la Cuore Basket Napoli, abbiamo voluto dare voce a coloro i quali scorre nelle vene il sangue di una passione, quasi “patologica”, neroarancio, che si sentono incolpevoli di tutto ciò che è accaduto quest’anno a causa di vicende extra sportive, tifosi,giornalisti ed istituzioni che difficilmente mandano giù il triste epilogo della stagione 2017/2018.

Federico Minniti(giornalista di Antenna Febea, radio ufficiale Viola): “E’ stata una stagione esaltante, ricordo la preseason e la partita contro Trapani. La Viola ha dimostrato la propria valenza in casa ed in trasferta, ricordo una per tutti Scafati, in cui i neroarancio hanno portato in alto lo spirito Viola. Un grande coach, ottimi giocatori che non meritavano assolutamente essere esclusi dai playoff. Dal punto di vista professionale ho conosciuto persone splendide, la società ha creato un gruppo vincente per i reggini che vivono in città ed anche fuori. Il CONI interverrà sulla procedura, seguendo la vicenda giudiziaria, ho tanta fiducia perché il CONI possa restituire ciò che è dovuto, però ricordiamo i 36 punti raggiunti dalla Viola”.

Il presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero

Maurizio Condipodero (Presidente CONI Calabria): “Mi risulta difficile fare una dichiarazione da tifoso, in quanto Presidente CONI Calabria, la faccio da persona a cui piace lo Sport. La Viola ha sempre rappresentato un punto di riferimento per chi ha fatto sport in città. Alla Viola dobbiamo tre palazzetti, grazie proprio alle gesta della squadra da stimolo al movimento . La necessità è di stringerci attorno ai giocatori. Sono entrato negli spogliatoi per quello che hanno fatto dopo la sentenza ovvero dare le stesse energie per conquistare punti. Auspico in una “giustizia giusta”, più sensibile. I fattori esterni stanno distruggendo ciò che è stato costruito in campo mi auguro ciò che è stato fatto fuori non distrugga un mito”.

Valerio Chinè (giornalista della Gazzetta del Sud): “Una stagione straordinaria, magnifica, un capolavoro tecnico di pregevole fattura. Quest’estate tassello dopo tassello, quando molti dicevano che non saremmo andati oltre il risultato dello scorso anno, sorridevo come tutta la società. Chi sa di pallacanestro, non poteva disconoscere le potenzialità vista la base dello scorso anno integrata da nuovi acquisti. Se aggiungiamo la tranquillità finanziaria che dava uno sponsor sponsor e l’ottimo staff tecnico naturale che la squadra divenisse un rullo compressore. Quando si sono conosciuti hanno dimostrato di meritare l’A2, di meritarsela sul campo a prescindere del caso fideiussione. Perché i diritti sportivi si guadagnano con sudore e passione, non nelle stanze segrete”

Il giornalista Mario Vetere

Mario Vetere(giornalista del Quotidano del Sud): “Questa è stata la migliore stagione degli ultimi cinque anni. La squadra ha retto bene, si è lavorato bene, lo staff tecnico ha dimostrato compattezza. Le sconfitte sono state di misura. Resta l’amaro per questo epilogo drammatico. Tutta la squadra ha girato bene, in maniera particolare mi ha entusiasmato Rossato. La continuità di Caroti. Il carattere di Baldassarre e i due americani. Auspico arrivi un’altra proprietà a gestire questa situazione Kafkiana e soprattutto ci sia una riforma federale, è impossibile creare continuità sportiva a tutte le latitudini e chi investe nella pallacanestro lo fa con grande sacrificio perdendo spesso molti soldi”.

Giovanni Latella (Consigliere delegato Sport – Comune RC): “La presenza mia come tifoso ed istituzione non poteva non esserci. La Viola rappresenta molto per Reggio Calabria. I 34 punti per illecito sportivo ci sarebbero stati ma non per una questione amministrativa. Ci ha fatto divertire esprimendo un grande basket, devo fare i complimenti al coach, alla squadra ed alla società stessa che ha dato l’opportunità di disputare un’ottima stagione. Per quanto riguarda l’impiantistica, l’amministrazione punta sulla pallacanestro, sulla pallavolo a breve daremo nuovi spazi a tutti coloro che praticano sport”.

Il consigliere Fip Francesco Franco Basile Rognetta

Francesco Franco Basile Rognetta( Consigliere FIP settore impianti): “Questa atmosfera creata dai supporters neroarancio sapeva di promozione, aspettiamo le motivazioni del secondo grado di giudizio per rivolgerci immediatamente al CONI che secondo me rivedrà questa penalizzazione. In questo momento retrocederemmo senza demerito. Da sottolineare i tifosi hanno accolto i giocatori della Viola, in curva come una promozione.

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