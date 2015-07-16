Laboratorio delle Arti e delle Lettere Le Muse: al via l’evento regionale

Trenta artisti e tele da 40x40 per raccontare il proprio io pittorico: a Catanzaro Lido la rassegna del Laboratorio Le Muse e dell'Art Club

Evento regionale sabato 18 luglio 2015 organizzato dal Laboratorio delle Arti e delle Lettere Le Muse e l’Associazione Art Club nell’ambito delle manifestazioni estive dei due noti sodalizi culturali.

Promotori di tale iniziativa sono Giuseppe Livoti presidente Muse e l’artista e presidente Art Club Marisa Scicchitano che presso la Galleria Zeusi di Catanzaro Lido alle ore 19,30 inaugureranno l’evento “L’Io nell’arte…rassegna del mini quadro”.

Trenta artisti, tele da 40×40

Un – momento condiviso – dichiara Giuseppe Livoti critico d’arte poiché avremo 30 artisti circa che si sono confrontati con una tela di piccole dimensioni, 40×40.

In questo piccolissimo spazio ognuno di loro racconta il suo io pittorico, andando a scavare nella propria coscienza, aspetti individualistici, trasformandoli cromaticamente tra figurativo e astratto e dimostrando come scrive Daniel Barenboim che “…ogni opera d’arte ha due facce, una per il proprio tempo e una per il futuro, per l’eternità”.

Espongono Antonella Arcidiaco, Mirella Bruni, Pina Calabro’, Daniela Campicelli, Marco Carellario, Nenè Cartaginese, Marilena Cicciù, Nicola De Luca, Domenico De Lorenzo, Angelo Di Lieto, Maurizio Fulginiti, Antonella Laganà, Adele Leanza, Manuela Lugarà, Anna Manna, Ileana Mauro, Angelo Meduri, Salvatore Miglietta, Santina Milardi, Franco Molè, Alberto Pirrone, Claudio Pistoia, Luciana Ruggeri, Marisa Scicchitano, Antonio Soluri, Cesare Taverna, Giovanna Tripodi, Carmelo Zoccali.

Incontro sull’artigianato dell’argilla

Per tale occasione “Le Muse” insieme ai soci di “Arte Club” nel primo pomeriggio di sabato alle ore 16, avranno un incontro presso il Laboratorio Gregorace di Borgia per una conversazione sull’artigianato di eccellenza ed esattamente le lavorazioni delle argille che trovano nella provincia di Catanzaro esiti importanti in numerosi centri di eccellenza.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 luglio.