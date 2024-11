L’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria presenta “L’Area Grigia”

Palermo , September 1993 - Demo against the killing of Father Puglisi - A female child in front of a banner with the writing " Silence is Mafia " Palermo , settembre 1993 - Protesta contro la mafia per l'uccisione di Padre Pugliesi - Una bambina di fronte ad uno striscione con la scritta " Il silenzio è mafia " *** Local Caption *** 00127716