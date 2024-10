Lamberti presenta il suo progetto per Reggio: ‘Sulla carrozza anche la prof. Marcianò’

Il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria, presentando la lista “Cultura e Legalità“. In un incontro pubblico, tenutosi nel pomeriggio di ieri presso la sua segreteria politica, l’imprenditore ha delineato i principi fondamentali del suo progetto politico, puntando su una campagna elettorale innovativa e partecipativa.

“Siamo qui, questa sera, per rendere ufficiale la candidatura di un gruppo di persone che hanno deciso di scendere in campo al mio fianco,” ha dichiarato Castronuovo. “Tanti sono qui, tanti altri non hanno potuto presenziare, come per esempio l’ex sindaco Demy Arena”.

Il progetto politico “Cultura e legalità”

Lamberti ha ricordato alla stampa locale che la sua candidatura non è nata ieri, ma ha radici profonde di oltre due anni. La sua campagna elettorale, ha garantito, sarà diversa dalle solite, poiché il focus sarà sull’ascolto delle persone e delle soluzioni proposte dagli esperti. Un esempio concreto è l’impianto idrico della città, un tema su cui il candidato ha già iniziato a lavorare.

“Una delle prime cose sulle quali c’è assolutamente da lavorare è l’impianto idrico della città – ha sottolineato. Utilizzeremo la tesi di un giovane ingegnere dell’Università di Reggio che ha lavorato per ben 4 anni portando alla luce quelli che sono i punti di forza e debolezza. Noi, da qui ai prossimi due anni, faremo in modo di offrire a questa amministrazione il progetto affinché l’acqua arrivi nelle case di tutti i reggini”.

L’editore, che non è affatto nuovo alla politica e che, con la sua esperienza potrebbe dare un contributo importante alla città, ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione e dell’inclusività nel suo progetto politico.

“Le mie non sono illazioni, sono fatti – ha affermato. La prof.ssa Angela Marcianò mi ha autorizzato a dire che stiamo sulla stessa carrozza e faremo lo stesso viaggio”.

La consigliera comunale di minoranza, già candidata sindaco alle comunali del 2020, non ha potuto partecipare alla presentazione. La sala, comunque, era gremita di professionisti dei più disparati settori, a testimonianza del fatto che, in questi anni, il progetto politico di Lamberti non si è adagiato su stesso, ma ha continuato a crescere e maturare, riscuotendo il consenso di una buona parte di cittadini.

Un altro aspetto fondamentale della candidatura che porta il nome di Lamberti Castronuovo, sarà il dialogo con le istituzioni locali, come l’Università, che secondo l’editore deve essere maggiormente integrata nella vita cittadina:

“La città, mi sembra quasi scontato dirlo, ha troppi di problemi. Per questo ascolteremo tutti, in particolar modo istituzioni come l’Università che non può stare sulla torre eburnea, deve far parte della città. Questa sera c’è con noi anche il prof. Morabito, che è una delle stelle di questa città, un ingegnere che ha studiato tra i primi l’intelligenza artificiale”.

L’impegno per la qualità della vita

Castronuovo ha espresso con forza il suo impegno per migliorare la qualità della vita a Reggio Calabria, che attualmente ritiene essere a livelli inaccettabili.

“La qualità della vita a Reggio Calabria equivale a zero – ha dichiarato senza mezzi termini. Io non voglio fare battaglie contro niente e nessuno e non sto neanche a criticare, perchè la critica spesso è fine a se stessa. Io mi offro alla città, per motivi biologici una volta sola, dò la mia disponibilità per chi vorrà approfittarne, altrimenti ben venga chiunque altro”.

Con la presentazione del progetto “Cultura e Legalità“, Eduardo Lamberti Castronuovo si propone di offrire una nuova visione per Reggio Calabria, basata sull’ascolto, la collaborazione e la risoluzione pratica dei problemi cittadini. Il suo approccio innovativo e inclusivo mira a portare un cambiamento positivo nella vita dei reggini, ponendo le basi per una città più prospera e vivibile.