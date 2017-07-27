Il Basketball Lamezia comunica di aver raggiunto l’accordo con la guardia friulana Riccardo Truccolo.

Chi è Riccardo Truccolo

CHI È – Nato l’8 agosto 1989, a Pordenone, Riccardo è cresciuto nelle giovanili della Snaidero Udine, ha esordito da professionista a Pavia in Legadue nel 2006/07. Tornato a Udine l’anno successivo trovando poco spazio ha deciso di andare a Jesolo in A dilettanti nel 2009 dove ha collezionato 25 presenze e 294 punti. Nei due anni successivi ha vestito nuovamente la maglia bianco nera per poi migrare in quel di Perugia,in DNA, dove ha messo a segno 389 punti in 33 gare giocate(11.8 ppg). Successivamente è tornato in Friuli con la maglia del Rorai Grande in serie C silver dove ha messo a segno 303 punti con una media stratosferica di 25.2 ppg e season high di 37 punti contro Venezia Giulia Basket. Nella stagione 2013/14 è rientrato ad Udine in DNB segnando 10 punti di media. Nuova avventura l’anno successivo in quel di Costa Volpino sempre in serie B per la guardia friulana insieme ad una conoscenza del Basketball Lamezia, stiamo parlando del terracinese Marco di Gennaro, dove ha collezionato 21 presenze e 14.2 ppg. Dal 2015 è rientrato alla “base” bianconera prima in serie B, contribuendo lo scorso anno alla promozione in LegaDue con quasi 10 punti di media e quest’anno proprio nella seconda serie nazionale alla corte di coach Lino Lardo dove nella prima parte di stagione ha messo a segno 5 punti di media con un best di 13 contro la Virtus Bologna. Stagione conclusa anzi tempo per la guardia friulana che in seguito ad una lesione parziale del crociato anteriore ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico nel gennaio di quest’anno perdendo la seconda metà di stagione ma facendosi trovare prontissimo all’incipit della prossima con la nuova maglia del Basketball Lamezia. Ecco le sue prima parole in maglia gialloblu:

“Mi aspetto grandi battaglie in un campionato ed in una regione in cui non ho mai giocato. Per me sarà tutto nuovo, non vedo l’ora di conoscere staff e compagni per iniziare questa nuova avventura e poter dare il mio contributo al 100%”

NOTES – Riccardo ha condiviso l’esperienza agli Europei u20 del 2009 con giocatori del calibro di Stefano Gentile (Virtus Bologna) e David Cournooh (Pall.

Cantù) alla corte di Pino Sacripanti, collezionando 8.4 ppg con high score di 17 contro la Russia. Nella stagione 2010/11 in serie A2 a Udine insieme a Davide Pascolo (Olimpia Milano).

La carriera stagione per stagione

CARRIERA

Giovanili Pallalcesto Udine

2006-07 Pallacanestro Pavia (LegaDue)

2007-08 Snaidero Basket (Serie A)

2008-09 Jesolo Sandonà (A dilettanti)

Nazionale u20 Europei 2009

2009-11 Snaidero Basket (LegaDue)

2011-12 Perugia Basket (DNA)

2012-13 Rorai Grande Basket (C Regionale)

2013 Orzinuovi (DNC)

2013-14 Amici Pall.

Udinese (DNB)

2014-15 Alto Sebino Pallacanestro (Serie B)

2015-16 Amici Pall.

Udinese (Serie B)

2016-17 Amici Pall.

Udinese (Legadue)