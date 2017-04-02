Il Basketball Lamezia conquista gara 1 di finale. Vittoria netta al temine di una gara equilibrata che ha vissuto continui ribaltamenti di punteggio soprattutto nel secondo quarto. Lamezia e Vis ad inizio match hanno indossato una maglia con lo slogan “Lo sport è vita NO al racket” per esprimere il dissenso nei confronti degli atti accaduti pochi giorni fa nella città lametina. Lamezia deve fare a meno di Costa, dopo l’infortunio subito in gara 3 di semifinale e i conti con un infermeria piena.

L’andamento della gara

La Vis subisce nel primo quarto dopo un avvio incoraggiante e termina il parziale sotto di 6 lunghezze. Lamezia deve fare i conti con una situazione falli difficile nel reparto esterni e subisce il rientro dei reggini che chiudono il secondo quarto in vantaggio.

Lamezia sembra alle corde ma ha una reazione veemente al rientro dagli spogliatoi. Pronti via piazza il break che la riporta in vantaggio. Monier e Stanionis sono incontenibili ma sono le triple di di Gennaro a spaccare in due il match. Lamezia si porta sulla doppia cifra di vantaggio e va all’ultimo riposo avanti 61-52. Il quarto periodo è un tripudio per i locali che rispediscono al mittente tutti i tentativi di rimonta ospite che rimangono attaccati al match grazie alle giocate di James Warwick. Antonicelli prima e un glaciale Stanionis poi chiudono i conti. Ora testa a gara 2.

Il tabellino

BASKETBALL LAMEZIA – VIS REGGIO 85-70

(23-17, 34-39,61-52)

LAMEZIA: Saladino, Mangione, Bosone, Antonicelli 6, Rubino 8, Fragiacomo, di Gennaro 6, Gaetano 9, Costa, Lazzarotti, Stanionis 33, Monier 23. Coach Ortenzi ass. Desumma prep. Mascaro

VIS: Costantino 6, Tramontana 14, Arillotta 3, Rizzieri 4, Lobasso 5, Catanoso 6, Caccamo 3, Warwick 29, Romeo, Dattola. Coach D’Arrigo ass. Farina