Lamezia esce sconfitta dal Palalumaka

Inizia nel peggiore dei modi la poule promozione del Basketball Lamezia. Prestazione incolore sul parquet del PalaLumaka e sconfitta che arriva al termine di una gara sempre a rincorrere. Partono bene i locali con un Soldatesca con la mano calda dai 6.75 e un Barrile in splendida serata.

Una partita sempre a rincorrere

L’approccio dei lametini è molle, ma nonostante le difficoltà Lamezia chiude la prima frazione sotto di una sola lunghezza. Nel secondo parziale il canovaccio del match non cambia. Val Gallico va avanti poi si fa rimontare. Lamezia trova qualche minuto di buon gioco e ricuce fino al meno 2. Al ritorno dagli spogliatoi gli ospiti continuano a faticare. Val Gallico vola anche sul +14.

Lamezia fatica e chiude il parziale con soli 13 punti a referto. Le due squadre si presentano negli ultimi 10 minuti con 11 punti di scarto. Lamezia prova piano piano a ricucire e grazie ad un break di 6-0 ritorna a contatto. I lametini riescono a recuperare fino al 71-70 nel finale e hanno anche la possibilità di giocare per il sorpasso ma la penetrazione di Costa prima e il tiro di di Gennaro dopo si fermano sul ferro e permettono ai locali di allungare grazie ai tiri liberi finali. Finale 77-72.

Il tabellino della partita

VAL GALLICO – BASKETBALL LAMEZIA 77-72

(18-17, 37-35, 59-48)

VAL GALLICO: Romeo 7, Messineo, Neri 2, Sant’Ambrogio 2, Fiorillo, Suraci 10, Vazzana, Arena 4, Soldatesca 15, Laganà 13, Barrile 24, Viglianisi. Coach Polimeni ass. Pellicanò

LAMEZIA: G.Bosone, M.Bosone, Ragusa, Mangione, Rubino 13, Fragiacomo, di Gennaro 13, Gaetano 16, Costa 6, Lazzarotti 4, Saladino, Monier 20. Coach Ortenzi ass. Desumma

Arbitri: Travia – Travia.