Il play argentino resta in giallo blu per il secondo anno: ha chiuso la scorsa stagione con 608 punti e 18 di media

Il Basketball Lamezia comunica di aver raggiunto l’accordo con il play Argentino Rodrigo Monier anche per la stagione 2017/18.

CHI È – Nato il 12 gennaio 1986, a Buenos Aires, Rodrigo è il perno su cui la società lametina vuole costruire un roster di altissimo livello. Professionista ineccepibile, Monier ha chiuso la sua ultima stagione con 608 punti, 18 punti di media (season high di 30) conditi da 7 rimbalzi,6 assist e 4.5 palle recuperate a partita.

Solidità e professionalità che non ha lasciato spazio a tanti pensieri, la società vuole puntare su giocatori che hanno voglia di portare Lamezia più in alto possibile. Le prime parole di Rodrigo dopo la riconferma:

“Sarò un altro anno con voi a difendere i colori e la maglia di Lamezia. Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare, sperando in un risultato finale diverso. Colgo l’occasione per chiedere a tutti gli LBfans e a tutti i lametini di accompagnarci sin dalla prima partita e raggiungere questo traguardo così ambito. Un abbraccio dall’Argentina”

NOTES – Secondo anno consecutivo con i colori giallo blu, Rodrigo è l’emblema del giocatore argentino. Intensità, corsa, giocate spettacolari uniti a tanta dedizione e sacrificio difensivo lo rendono un leader naturale in campo. La stagione 2017/18 sarà la nona in Italia per Monier dopo le esperienze in Puglia,Lazio e Calabria. Il giramondo argentino per la prima volta in carriera ha scelto di indossare per due anni consecutivi la stessa maglia.