Unioncamere, premiate le imprese calabresi con la certificazione di qualità

Si è svolto oggi presso Unioncamere Calabria a Lamezia Terme l’evento di premiazione “Una nuova stagione verso una cultura di qualità”, cerimonia di consegna degli attestati alle imprese turistiche calabresi che hanno conseguito la certificazione di qualità “Ospitalità Italiana”.

La cerimonia e gli enti promotori

Unioncamere Calabria e le Camere di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, di Cosenza e di Reggio Calabria, nell’ambito delle azioni previste dal Programma “Sostegno al Turismo” Fondo Perequativo 2023-2024, hanno promosso la certificazione di qualità Ospitalità Italiana con la collaborazione di ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), che gestisce il marchio al fine di qualificare l’offerta turistica delle imprese italiane.

Il Presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo, e il Segretario Generale di Unioncamere Calabria, Erminia Giorno, hanno introdotto i lavori. Era presente, altresì, il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, che si è unito ai saluti istituzionali.

Gli interventi tecnici e il nuovo rating

I rappresentanti di Isnart Carola Cucchi, Area per la qualificazione dei territori e delle imprese, e Antonella Fiorelli, Area per la ricerca economica e sociale sui fenomeni turistici e culturali, hanno curato le relazioni tecniche tese ad illustrare il nuovo rating Ospitalità Italiana in termini di opportunità e vantaggi per le imprese.