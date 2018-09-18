Language Exchange is back! – Sabato 22 Settembre
I Teachers della IH British School RC organizzano il primo Language Exchange della stagione per praticare l'inglese in un contesto rilassato
18 Settembre 2018 - 09:36 | di Vincenzo Comi
I Teachers della IH British School RC sono pronti per il primo “Language Exchange” della stagione: un’occasione di scambio per praticare l’inglese in un contesto divertente e rilassato.
L’appuntamento è per questo sabato 22 settembre al Malavenda Cafè, alle ore 14:00. Sarà il primo di una serie di eventi che si svolgeranno durante tutto il corso dell’Anno Accademico 2018/19.
L’evento è aperto a tutti! Join us!
Per maggiori informazioni: 0965 20024
Si ricorda che gli adulti che si iscriveranno ai percorsi collettivi IH British School RC entro il 28 Settembre, potranno usufruire di uno sconto di 240 euro e della priorità per i corsi novità 2018!
Per maggiori informazioni:
https://www.britishschoolrc.com/News/generali/247/corsi-per-adulti-sconti-e-priorita-fino-al-28-settembre/#bot
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