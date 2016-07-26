L’Antimafia dei Fatti a Chiaravalle Centrale

Il 30 luglio alle ore 18:00, in Chiaravalle Centrale (CZ) presso Palazzo Staglianò il Comune in collaborazione con l’Associazione Risveglio Ideale presenterà il volume “ANGELA NAPOLI L’ANTIMAFIA DEI FATTI, Libro intervista a cura di Orfeo Notaristefano” (Falco Editore).

Programma e ospiti della presentazione

Alla presenza dell’autrice l’ex Parlamentare On. Angela Napoli, Presidente dell’Associazione RISVEGLIO IDEALE, porteranno i saluti Mimmo DONATO (Sindaco di Chiaravalle C.le) e Mario MUZZI’ (Socio Cofondatore di Risveglio Ideale).

Introdurrà Pina RIZZO (Assessore alla Cultura di Chiaravalle C.le), interverranno Emilia CIODARO (Presidente Consiglio Comunale di PAOLA), Liberata DONATO (Assessore alla Cultura di Chiaravalle C.le), Rita ELIA (Dirigente scolastico) e l’On. Arturo BOVA (Presidente Commissione Regionale Antindrangheta).

Il convegno sarà moderato dal giornalista Francesco PUNGITORE.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il curatore ORFEO NOTARISTEFANO: giornalista professionista, calabrese. Laureato in Sociologia, collabora con la Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri) ed è fondatore del network Verso sud. La stima che nutre per la figura di Angela Napoli e l’amicizia per la sua persona lo hanno spinto ad approfondire la sua storia e realizzare questo libro intervista per illustrare la sua ampia attività parlamentare e regionale di lotta alla ‘ndrangheta.

Chi è Angela Napoli

ANGELA NAPOLI, nata a Varallo Sesia (VC), è residente a Taurianova (RC).

Laureata in Matematica, ha insegnato ed è stata Preside negli istituti scolastici di secondo grado. Deputata al Parlamento dal 1994 al 2013, è stata componente delle Commissioni Parlamentari Permanenti Cultura, Scienza, Istruzione, Affari Esteri, Affari Sociali e Giustizia della Camera dei Deputati e di quattro Commissioni Parlamentari Bicamerali di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, ricoprendone anche la carica di Vicepresidente. Oggi è presidente dell’Associazione politico-culturale Risveglio Ideale della quale ne è la fondatrice.