L’app per leggere Game of Thrones senza rischiare spoiler per la serie tv

di Giada Serranò – Tutti gli appassionati di libri e serie tv sanno quanto sia importante l’effetto sorpresa quando ci si tuffa in una nuova storia. Ma, è difficile da ottenere quando la serie tv è fedele a un libro che noi abbiamo già letto o stiamo leggendo e molte parti vengono anticipate. Per ovviare a questo problema la Harper Collins Uk, casa editrice che pubblica Game of Thrones ha sviluppato un’app rivoluzionaria che permette di leggere alcuni brani dei libri di George R. R. Martin, accuratamente selezionati per evitare gli spoiler.

Io l’ho provata e vi racconto le mie impressioni.

L’app per il momento è solo per iPhone ed iPad ed è distribuita gratuitamente in tutto il mondo (tranne che negli Stati Uniti, Canada e Filippine), si chiama A Game of Thrones: Get into the Books. La si scarica facilmente dall’apple store, ci si registra (anche tramite il proprio account facebook) e si può iniziare subito ad usare. Unica pecca: è solo in inglese, ma per chi ama i romanzi in lingua originale, non sarà un problema.

Come funziona l’app

Una volta installata, inizio subito a curiosare tra le varie opzioni.

È possibile specificare nelle impostazioni quale stagione televisiva è stata vista e quale no, e quali libri sono già stati letti, per una selezione di brani ancora più accurata. Si può effettuare la ricerca anche attraverso alcune categorie di argomenti: amore, intrighi, guerra, magia, famiglie e preferiti. Un’altra interessante possibilità è quella di esplorare il racconto scegliendo i regni che si vogliono visitare, attraverso la mappa di Westeros e dei territori limitrofi.

L’idea dell’app

L’idea innovativa, punta a diffondere la lettura anche fra gli appassionati della fruizione televisiva, che potrebbero essere interessati alle differenze tra la narrazione televisiva e quella del libro o conoscere la storia direttamente dalle parole dell’autore.

Iniziativa interessante, l’app è anche ben fatta con una bella grafica ed è facile da usare. Può essere divertente mentre si guarda la serie (che in questi giorni viene trasmessa da Sky Atlantic a partire dalla prima stagione), dare un’occhiata ai brani dei libri, per trovare nuovi particolari o semplicemente scoprire o riscoprire (per chi ha già letto i libri) le parole originali dell’autore.

Inoltre, molte persone che vorrebbero leggere i libri della saga, spesso desistono a causa della lunghezza dei libri, grazie a questa app il problema viene ovviato.

Il giudizio finale

Nonostante mi piaccia l’idea rimango comunque convinta che leggere un libro dall’inizio alla fine sia un’esperienza insostituibile, tuttavia, credo che quest’app potrebbe avvicinare sempre più utenti all’amore per la lettura, quindi la promuovo a pieni voti e spero in una versione italiana al più presto!