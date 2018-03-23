L’invito de Le Muse alla Messa la domenica delle Palme alle varie associazioni della città, in questo anno sociale 2018, vede una corposa partecipazione all’evento dedicato al precetto pasquale che ormai, da anni, ha fatto sì che la Chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso possa definirsi edificio di culto dedicato agli artisti.

La Messa degli Artisti nella chiesa del Divin Soccorso

Per il nono anno consecutivo, l’Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria organizza grazie all’ospitalità ed accoglienza di Mons. Giorgio Costantino parroco della Chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso di Reggio Calabria, della comunità e del Consiglio Pastorale la “Messa degli Artisti e delle associazioni” in occasione della domenica delle Palme.

Un momento di grande condivisione e di partecipazione attiva ha dichiarato il presidente Muse Giuseppe Livoti, poiché hanno risposto ed aderito all’invito con grande spirito di coesione e partecipazione le presidenti dell’Adisco Calabria Franca Arena Tuccio, della Fidapa di Villa San Giovanni Giovanna Ferrante, della Fidapa di Melito Porto Salvo Patrizia Bognomi, della Fidapa di Rc Titti Strano, del Circolo Bella Epoque Natale Salsone e quest’anno anche la presenza del mondo della scuola ed esattamente dell’Istituto Comprensivo “Alvaro – Gebbione” con la sua dirigente Marisa Monterosso. Quest’anno un appello è rivolto a tutti affinchè possano aiutare tramite la donazioni di generi alimentari la Casa Accoglienza che proprio nella zona di Reggio Sud con i suoi pasti e la continuità settimanale va incontro a quelle che sono le prime necessità di accoglienza diurna mantenendo un pasto caldo e offrendo alle nuove povertà del nostro tempo “beni di prima necessità”.

La celebrazione e il prossimo appuntamento

La celebrazione oltre ad essere animata da canti liturgici a cura del Coro delle Muse con il Maestro prof.ssa Enza Cuzzola accompagnato alla tastiera dalla prof.ssa Rosaria Livoti vedrà la partecipazione attiva e fattiva dei vari sodalizi, insieme ai loro consigli direttivi ed ai vari soci. Un grazie dunque ai presidenti che hanno condiviso la scelta di una celebrazione insieme, almeno una volta l’anno. Livoti, inoltre ha annunciando il prossimo appuntamento per gli artisti, appuntamento regionale che si svolgerà tra il 6 maggio a Soveria Mannelli e coinvolgerà personalità della regione Calabria, singoli poeti, scrittori, artisti per una riflessione comune, evento in collaborazione della presidente Arte Club Accademia di Cz Marisa Scicchitano e Anna Lauria – referente Unesco regione Calabria per la Poesia.

La Pasqua, dunque come passaggio in Cristo per risorgere in Lui e per dare forza a chi guida sodalizi culturali nell’accogliere, uomini e donne spesso con esperienze diverse e sofferenze che accomunano la società odierna.