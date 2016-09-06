A ‘L’Aquilone’ la presentazione del libro di Sebastiano Plutino

Giovedì 8 settembre a L'Aquilone l'iniziativa Autori in libreria con Sebastiano Plutino e il suo Spadino alla ricerca della Grotta dei Venti, seguito da un laboratorio creativo

Giovedì 8 settembre alle ore 17:00 presso “L’Aquilone” ci sarà un nuovo appuntamento con l’iniziativa “Autori in libreria”. Protagonista della serata, l’autore Sebastiano Plutino con il suo secondo libro “Spadino alla ricerca della Grotta dei Venti”, edito da Giambra. Continuano le avventure di Spadino, il monello dello Stretto.

Questa volta il piccolo pescespada, come sempre accompagnato dagli inseparabili amici il pesce capone Lampuga, il pesce sciabola Spatola e dal nuovo membro del gruppo, una piccola cernia di nome Isotta, si lancerà alla ricerca della mitica Grotta dei venti, un luogo misterioso al centro dei racconti di nonno Spadone De Spadis e del suo amico Conger, un vecchio grongo.

Procedendo lungo la rotta verso le Isole Eolie, gli intraprendenti avventurieri giungeranno alla dimora del potente re Eolo, signore dei venti, e l’incontro con il solitario e iracondo dio riserverà non poche sorprese ai quattro piccoli esploratori. Anche stavolta l’autore si abbandona ad accurate descrizioni del mondo marino che in questa nuova storia si intrecciano ai miti e alle leggende della terra siciliana.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avviare i bambini al meraviglioso mondo della lettura. Seguirà, al termine della presentazione, un laboratorio creativo tematico. E’ obbligatoria la prenotazione al 328.9358581. Sarà consentita la partecipazione di un numero massimo di 25 bambini.