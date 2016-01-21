L’Archivio di Stato presenta il libro ‘L’ateo credente’ di Salvatore Bellantone

Si svolgerà oggi, alle ore 17:00, presso la sala conferenze dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, la presentazione del libro “L’ateo credente (o il cercatore cosmico). Trilogia sul potere VOL. 2” di Salvatore Bellantone (Disoblio Edizioni). Alla presentazione interverranno: Mirella Marra (Direttrice Archivio di Stato di Reggio Calabria), Antonio Giuseppe D’Agostino (Giornalista), Vincenzo Musolino (Saggista). Sarà presente l’Autore.

L’opera affronta le questioni dell’ateismo e della fede sul terreno della logica dell’aut aut della tradizione occidentale del pensiero, e recuperando la posizione eraclitea evoca una nuova figura, quella del cercatore.

SALVATORE BELLANTONE è nato a Reggio Calabria nel 1981. Laureatosi in Filosofia Contemporanea nel giugno del 2009, presso l’Università degli Studi di Messina, a partire dal luglio dello stesso anno cura il blog Disoblio. Nell’agosto 2012 fonda la casa editrice Disoblio Edizioni, per la quale ha pubblicato: La morale è il potere. Nietzsche interprete di Paolo (2012), Racconti disobliati (2013), Sul concetto di esistenza. Trilogia sul potere VOL. 1 (2014). Attualmente vive a Bagnara Calabra (RC).