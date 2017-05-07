L’arrivo del Sacro Mantello di San Francesco a Paola – VIDEO

Continuano gli appuntamenti con la rubrica di CityNow “Miti di Calabria“, nata per farvi conoscere le più famose leggende che abbracciano la nostra terra, le tradizioni popolari, religiose e gli intramontabili miti.

I festeggiamenti in onore di San Francesco

Pochi giorni fa hanno avuto luogo a Paola i festeggiamenti per onorare il Santo Patrono della Calabria: San Francesco da Paola. Più precisamente dell’1 al 5 maggio abbiamo assistito ad un susseguirsi di vari momenti religiosi e di svago.

Il 2 maggio è stato infatti festeggiato il suo patronato sulla Calabria, con una serie di celebrazioni eucaristiche. Il simulacro del Santo ha fatto visita alla casa circondariale della città e all’ospedale cittadino. Si è svolto anche il ricevimento dei sindaci e delle rappresentanze comunali, con la consueta accensione della lampada votiva, l’offerta dell’olio da parte del Sindaco di San Sosti, Platania (Cz) e Pazzano (RC) e la celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.mo P. Francesco Marinelli (Correttore dell’Ordine dei Minimi).

Il rito del sacro mantello

Il rito del sacro mantello, momento davvero importante e tradizionale della nostra terra, si è svolto il 3 maggio, in cui Cetraro, insieme alla vicina città di Paola, ha festeggiato il patronato del Santo sulla gente di mare d’Italia.

Questo momento particolare e tipico consiste nel trasportare il sacro mantello sulla motovedetta della Capitaneria, partendo dal porto di Cetraro. La reliquia viene scortata e inizia viaggiare verso Paola, accompagnata dal consueto corteo di barche e pescatori del luogo.

Una volta giunto sulla spiaggia di Paola, viene accolto da migliaia di persone e inizia la celebrazione della parola e la benedizione del mare con il lancio della corona di alloro in memoria dei marittimi.

Non tutti hanno potuto assistere a questo spettacolare rituale, davvero caloroso, concluso poi con dei bellissimi fuochi d’artificio sulle acque della città di San Francesco, che hanno dato vita ad una notte paolana indimenticabile.

Il video dei festeggiamenti

Vogliamo mostrarvi un coinvolgente video dei festeggiamenti realizzato da TelePaola.it, che ha catturato i migliori momenti dell’evento!