L’arte che fa rinascere la periferia

A pochi giorni dall’intervento della Gilda degli Artisti sono iniziati i primi lavori di recupero del manto stradale danneggiato che per tutta l’estate aveva tormentato residenti e commercianti del quartiere.

Uno scenario surreale quello che si è presentato al Bak la prima volta che visitò il punto in cui la strada aveva iniziato a collassare per una fuoriuscita di liquami poco graditi. Il blogger reggino, presidente dell’associazione La Gilda degli Artisti che ha la sede nello stesso quartiere, non solo aveva dedicato un post sull’argomento sul suo blog, ma aveva anche fatto visita di persona a tutti gli uffici competenti per poter parlare direttamente coi responsabili dei lavori di recupero.

Ed a pochi giorni dal post sul sito de il bak sono iniziati i lavori di prima messa in sicurezza della zona danneggiata.

Un quartiere preso per mano dalla Gilda degli Artisti negli ultimi anni, che in questa estate 2016 reggina ha vissuto un ulteriore momento di riscatto grazie ai tanti turisti che hanno scelto di visitare e dare sostegno alla Gilda e quindi al quartiere.

Una periferia che vive di vita nuova come ha commentato il Bak “è importante che la gente sappia che un’alternativa c’è e la stiamo portando avanti anche nelle piccole (ma utili) iniziative.

“

E’ possibile collegarsi al sito www.gildaartisti.org per seguire la Gilda degli Artisti e le iniziative che sta continuando sul territorio.