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L’arte che fa rinascere la periferia

A pochi giorni dall'intervento della Gilda degli Artisti iniziano i lavori di recupero del manto stradale danneggiato che tormentava il quartiere

15 Settembre 2016 - 10:15 | di Vincenzo Comi

Messa in sicurezza della strada danneggiata nel quartiere della Gilda degli Artisti

A pochi giorni dall’intervento della Gilda degli Artisti sono iniziati  i primi lavori di recupero del manto stradale danneggiato che per  tutta l’estate aveva tormentato residenti e commercianti del quartiere.

Uno scenario surreale quello che si è presentato al Bak la prima volta  che visitò il punto in cui la strada aveva iniziato a collassare per  una fuoriuscita di liquami poco graditi. Il blogger reggino,  presidente dell’associazione La Gilda degli Artisti che ha la sede  nello stesso quartiere, non solo aveva dedicato un post sull’argomento  sul suo blog, ma aveva anche fatto visita di persona a tutti gli  uffici competenti per poter parlare direttamente coi responsabili dei  lavori di recupero.

Ed a pochi giorni dal post sul sito de il bak sono iniziati i lavori di  prima messa in sicurezza della zona danneggiata.
Un quartiere preso per mano dalla Gilda degli Artisti negli ultimi  anni, che in questa estate 2016 reggina ha vissuto un ulteriore  momento di riscatto grazie ai tanti turisti che hanno scelto di  visitare e dare sostegno alla Gilda e quindi al quartiere.

Una periferia che vive di vita nuova come ha commentato il Bak “è  importante che la gente sappia che un’alternativa c’è e la stiamo  portando avanti anche nelle piccole (ma utili) iniziative.

E’ possibile collegarsi al sito www.gildaartisti.org per seguire la  Gilda degli Artisti e le iniziative che sta continuando sul territorio.

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