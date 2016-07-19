Il calabrese Spanò in finale al ‘Satura International Contest’

“Pensiero cosmico” è il quadro con cui Ivano Spanò, giovane pittore calabrese, ha partecipato alla seconda edizione di Satura International Contest, a Genova dal 2 al 16 luglio, giovane rassegna nata per intercettare, nel panorama artistico contemporaneo, nuovi talenti del mondo della pittura e della fotografia. Trentaquattro anni, nato a Cinquefrondi ma cresciuto a Gioia Tauro, ha esposto le sue opere in Sicilia ricevendo il premio “Una vita per l’arte” al XI° Meeting Chitarristico Internazionale nella città di Pedara (CT) nella sezione pittura e scultura, come artista emergente.

Le sue opere sono arrivate anche oltreoceano in Brasile, a Pipa e Rio de Janeiro, dove sono state esposte nelle mostre realizzate da Domenico Currò, responsabile della fotografia dell’associazione culturale “Art Sem Fronteira” e di “Arte Zona Brasil”.

Non solo pittura per il giovane Spanò che ama esprimersi anche attraverso la scultura, realizzando figure oniriche.

Di recente ha avuto l’incarico di creare premi alla carriera per personaggi di lustro internazionale tra cui lo scultore Nino Ucchino e Samuele Galeano, primo violino del direttore d’orchestra italiano Riccardo Muti.

Grande partecipazione di pubblico ha visto la mostra d’arte “Echi crepuscolari”, realizzata all’interno del storico sito del Bastioncello di Acitrezza, aperta dal 3 al 10 luglio, dove sono state presentate alcune delle sue più importanti opere assieme a quelle di Roswitha Gruber e Carmelo Spinella.