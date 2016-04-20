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L’artista reggino Allegra Alessandro scelto dal M.A.S

Inaugurata a Giulianova la mostra d'arte liturgica con dodici artisti: l'opera dell'artista reggino resterà nella collezione del museo

20 Aprile 2016 - 07:58 | di Vincenzo Comi

Immagine dell'articolo su Alessandro Allegra e la mostra Credere la Luce 6 a Giulianova

Domenica 17 aprile 2016 si è inaugurata presso il Museo dello Splendore di Giulianova la mostra d’arte liturgica “Credere la Luce 6”, progetto della CEI , del Museo d’Arte dello Splendore e patrocinato dal Comune di Giulianova, visitabile fino a giorno 30 c.m..

Dopo un seminario tenuto da esperti d’arte e critici nel mese di gennaio, i dodici artisti, invitati per le loro capacità tecniche ed espressive sul ritratto, e  provenienti da  diverse regioni d’Italia, si sono cimentati in una interpretazione del tema “Sotto il Manto di Maria”.

L’opera di Alessandro Allegra, una pala d’altare di cm. 200 x 1,60 è stata eseguita con i colori acrilici e rappresenta “ la Madonna e il taglialegna Bertolino”,nell’atto del dono a costui dell’acqua, così come narra la leggenda. A conclusione della mostra, l’opera rimarrà al Museo arricchendo la collezione dedicata alla Madonna dello Splendore.

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