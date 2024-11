L’ASD Reggio Calabria comunica che la campagna abbonamenti 2015/16 sarà prolungata fino a sabato 12 Settembre.

In quella giornata, gli uffici dello Stadio “Oreste Granillo” rimarranno chiusi sabato mattina in occasione della Festività cittadine in onore della Madonna della Consolazione, ma riapriranno nel pomeriggio dalle 15 fino alle 19.