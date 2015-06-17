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L’Aspic per lo sport presenta ‘L’evoluzione della società sportiva in un approccio integrato’

Convegno gratuito a Palazzo della Provincia per tecnici, dirigenti e professionisti dello sport reggino: metodi di organizzazione sportiva, mental training e mental coaching

17 Giugno 2015 - 11:45 | di Vincenzo Comi

Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, sede del convegno dell'Aspic per lo Sport

Venerdì 19 giugno ore 15.00 presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, l’A.S.P.I.C per lo Sport, sezione sportiva dell’Aspic Counseling e Cultura di Reggio Calabria, in collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria terrà il convegno GRATUITOL’evoluzione della società sportiva in un approccio integrato”.

Il convegno è rivolto a tutte le figure operanti nel mondo sportivo per infondere l’importanza dell’integrazione tra i diversi professionisti e del confronto quotidiano tra tutti i componenti al fine di ottimizzare i risultati e/o raggiungere gli obiettivi preposti. E’ un momento d’incontro e confronto dove è invitato tutto il mondo sportivo reggino.

Temi del convegno: dinamiche sportive e cooperazione

Conoscenza ed interpretazione delle dinamiche interne alle pratiche sportive, capacità di traduzione dei processi in azioni che ne agevolino la pratica, cooperazione e dialogo tra le differenti professionalità, costituiscono le componenti essenziali per tutti coloro che si occupano di sport a vari livelli (esperti, tecnici, dirigenti, ecc.).

Partendo da questa consapevolezza, attraverso la presentazione dei metodi e strumenti di organizzazione sportiva, unitamente ad elementi di mental training e mental coaching, si presenterà il quadro attuale dello sport, in un ottica nuova, dettata dalla evoluzione della società sportiva con nuove esigenze, laddove i componenti operanti nel suo ambito debbono necessariamente uniformarsi, abbandonando la visione appiattita dello sport con i suoi modelli stereotipati, così da essere in linea con una nuova realtà.

Prenotazione, attestato e informazioni

Stante l’elevato numero di partecipanti si consiglia la prenotazione. Per ricevere l’attestato di partecipazione, è necessario scrivere a aspicsportreggiocal@gmail.com entro il 18.06.2015.

Per info telefonare ai numeri 0965.922638 – 339.2224317 – 328.3527188.Convegno dell'Aspic per lo Sport a Reggio Calabria

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