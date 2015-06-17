L’Aspic per lo sport presenta ‘L’evoluzione della società sportiva in un approccio integrato’

Convegno gratuito a Palazzo della Provincia per tecnici, dirigenti e professionisti dello sport reggino: metodi di organizzazione sportiva, mental training e mental coaching

Venerdì 19 giugno ore 15.00 presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, l’A.S.P.I.C per lo Sport, sezione sportiva dell’Aspic Counseling e Cultura di Reggio Calabria, in collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria terrà il convegno GRATUITO “L’evoluzione della società sportiva in un approccio integrato”.

Il convegno è rivolto a tutte le figure operanti nel mondo sportivo per infondere l’importanza dell’integrazione tra i diversi professionisti e del confronto quotidiano tra tutti i componenti al fine di ottimizzare i risultati e/o raggiungere gli obiettivi preposti. E’ un momento d’incontro e confronto dove è invitato tutto il mondo sportivo reggino.

Temi del convegno: dinamiche sportive e cooperazione

Conoscenza ed interpretazione delle dinamiche interne alle pratiche sportive, capacità di traduzione dei processi in azioni che ne agevolino la pratica, cooperazione e dialogo tra le differenti professionalità, costituiscono le componenti essenziali per tutti coloro che si occupano di sport a vari livelli (esperti, tecnici, dirigenti, ecc.).

Partendo da questa consapevolezza, attraverso la presentazione dei metodi e strumenti di organizzazione sportiva, unitamente ad elementi di mental training e mental coaching, si presenterà il quadro attuale dello sport, in un ottica nuova, dettata dalla evoluzione della società sportiva con nuove esigenze, laddove i componenti operanti nel suo ambito debbono necessariamente uniformarsi, abbandonando la visione appiattita dello sport con i suoi modelli stereotipati, così da essere in linea con una nuova realtà.

Prenotazione, attestato e informazioni

Stante l’elevato numero di partecipanti si consiglia la prenotazione. Per ricevere l’attestato di partecipazione, è necessario scrivere a aspicsportreggiocal@gmail.com entro il 18.06.2015.

Per info telefonare ai numeri 0965.922638 – 339.2224317 – 328.3527188.