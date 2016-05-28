L’Associazione ArcheoDeri presenta ‘Rosso Plastica’

Un reading tra gli anni '70, sogni e realtà: ArcheoDeri e Città del Sole Edizioni presentano il romanzo di Nicola Petrolino a Bova Marina

Nell’ambito delle manifestazioni promosse dal Centro Studi Documentazione ArcheoDeri a San Pasquale Bova Marina, l’Associazione Culturale ”ArcheoDeri” in collaborazione con la Casa Editrice Città del Sole organizza il reading letterario di Nicola Petrolino, autore del romanzo “Rosso plastica”- Città del Sole Edizioni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Bova Marina.

Chi interviene al reading letterario

Sono previsti i saluti del Responsabile Centro Studi Documentazione, Prof.Franco Tuscano; l’Assessore alle Politiche Sociali e Comunitarie, Sergio Malara; l’intervento musicale a cura della cantante Tosca Pizzi. PresentaFrancesca Martino del gruppo ArcheoDeri e modera l’evento Maria Luisa Neri, Critico Letterario.

Al centro dell’incontro letterario sono gli anni ’70, simbolo di libertà, disubbidienza e lotta politica. Cosa resta oggi di quel controverso periodo fatto di guerre, di proteste e di rivendicazioni, tanto drammatico quanto segnato dalla forte spinta culturale, dalla creatività dei giovani di tutto il mondo e dalla loro musica? Tutto questo sarà discusso nel corso dell’appuntamento in cui verranno lette le pagine del libro di Petrolino, un testo contemporaneo e onirico, che ricorda i film di Luis Bunuel, il regista spagnolo che sapeva amalgamare sogni e realtà in un intrico surreale.

Il romanzo dal ritmo cinematografico

La storia ha infatti un ritmo cinematografico, la protagonista è sempre in movimento, si sposta da uno scenario all’altro, come se fosse seguita da una telecamera abile a filmare perfino il suo inconscio. Ricordiamo che la copertina del libro è un famoso quadro di Burri del 1964, Rosso Plastica , quindi il rosso plastica in questo caso è reale e tangibile, ma nel romanzo è anche qualcosa di più. Il lettore curioso scoprirà di cosa si tratta.

Il Romanzo

Un detenuto si uccide pochi giorni prima di lasciare il carcere. La sua ex compagna scopre, attraverso un computer che lui le ha lasciato, dei labili indizi che la spingono ad iniziare una ricerca per capire i motivi di un gesto che all’apparenza sembra assurdo. Si troverà così a perdersi in un labirinto oscuro fatto di sogni e ricordi, realtà e fantasia, passioni politiche e disillusioni, utopia e disincanti che non le consentirà di trovare la via d’uscita. Il filo di Arianna che lei seguirà per orientarsi in un mondo in cui nulla è come appare è il colore “rosso plastica”, quello usato come dominante cromatica, per i suoi quadri, da un pittore misteriosamente scomparso e che è stato molto vicino al suo compagno.

Chi è l’autore Nicola Petrolino

Nicola Petrolino, laureato in lettere, ha insegnato presso le scuole medie superiori. Ha pubblicato numerosi saggi in riviste specializzate su cinema e teatro. Oggi, oltre a far parte del Comitato Scientifico del Centro Internazionale Scrittori della Calabria e a collaborare con varie Università come esperto e critico di cinema, è direttore artistico del Festival del Cinema Mediterraneo “Verso Sud” che si svolge ogni estate a Catona Teatro (RC).