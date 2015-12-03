L’associazione Pensando Meridiano apre gli spazi della “Città della conoscenza” sui temi dell’innovazione urbana sostenibile con workshop ed incontri collaborativi per le tattiche di city making e rural making.

Questi si terranno a Reggio da dicembre a febbraio e si caratterizzeranno per l’approfondimento di temi e traiettorie tracciate con il contributo di relatori esperti e di esperienze in corso. Sarà un’occasione per accrescere competenze, consapevolezza, reti dell’innovazione e partecipazione con tutti i giovani, i professionisti ed i cittadini interessati. L’ingresso è libero per chi aderisce inviando una mail a pensandomeridianorc@gmail.com entro il 7 dicembre 2015.

E’ previsto un attestato di partecipazione per la frequenza di tutto il ciclo di incontri e per gli studenti di Architettura DArTe dell’Unirc il riconoscimento di 3CFU/F. Si affronteranno i seguenti temi: urban social innovation and local development of the territory (9-14 dicembre); informazione, giornalismo sociale e giornalismo per l’innovazione (15-18 dicembre); fotoracconto e videomaking (11-13-15 gennaio); strategy social communication (18-20-22 gennaio); innovazione, startup ed impresa (25-27-29 gennaio-1 febbraio).

Ecco giorno, orario e sede dei primi incontri: 9-10 dicembre, ore 9, Università Mediterranea-Aula riunioni DArTe; 11 dicembre, ore 9, Museo Nazionale della Magna Grecia; 14 dicembre, ore 9, bottega della legalità di Liberà Dodò Gabriele presso Palazzo Campanella.