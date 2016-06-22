L’associazione Visionarte propone la mostra ‘Traslucenze’

L’associazione artistico-culturale “Visionarte”, dopo l’evento benefico a favore dell’Hospice con cui ha aperto i battenti della sua attività, si affaccia nuovamente alla cittadinanza con un progetto espositivo intitolato “Traslucenze”.

“Se la traslucenza è una proprietà fisica che permette alla luce di passare in modo diffuso attraverso un materiale, l’opera d’arte è quel materiale attraverso cui il bagliore intrinseco dell’artista passa e raggiunge il fruitore”.