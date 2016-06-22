L’associazione Visionarte propone la mostra ‘Traslucenze’
L'associazione Visionarte propone Traslucenze, mostra di pittura, disegno e fotografia a tema libero: vernissage lunedì 27 giugno alle 18
22 Giugno 2016 - 10:10 | di Redazione
L’associazione artistico-culturale “Visionarte”, dopo l’evento benefico a favore dell’Hospice con cui ha aperto i battenti della sua attività, si affaccia nuovamente alla cittadinanza con un progetto espositivo intitolato “Traslucenze”.
“Se la traslucenza è una proprietà fisica che permette alla luce di passare in modo diffuso attraverso un materiale, l’opera d’arte è quel materiale attraverso cui il bagliore intrinseco dell’artista passa e raggiunge il fruitore”.
Questo l’intento di Eleonora M. Barbaro, ideatrice del progetto: consentire che la visione dell’opera d’arte stimoli e risvegli la sensibilità personale del fruitore in un’epoca, la nostra, in cui vige la superficialità; consentire a chi si approccia alla visione dell’opera di cogliere frammenti di luce: del proprio io e dell’artista.
La mostra prevede l’esposizione di opere artistiche a tema libero tra pittura, disegno e fotografia.
Vernissage lunedì 27/06/2016 alle ore 18:00. La mostra sarà visitabile dal 28/06/2016 al 3/07/2016. Orari: Mattina dalle 9:30 alle 12:30 – Pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.
Per informazioni scrivere a associazionevisionarte@gmail.com
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