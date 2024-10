Latella: “Viola, si alla rateizzazione per il PalaCalafiore. Pronti per il bando”

E’ intervenuto in merito alla questione PalaCalafiore su Antenna Febea, il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, spiegando che esiste una soluzione in merito all’impianto reggino di Pentimele:

“Stiamo dialogando con i nuovi investitori che vogliono rilevare la Viola, sia il mio settore che il sindaco. Come è stato per la Reggina anche per la Viola spero questa vicenda possa concludersi nel migliore dei modi, spero il palcoscenico della Viola torni ad essere la serie A”.