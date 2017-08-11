Ancora qualche giorno di attesa, le ultime ore di relax e riposo prima di iniziare tutti a sudare in vista della nuova stagione. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia inizierà, infatti, la preparazione atletica, in vista del prossimo Campionato di SuperLega UnipolSai, giovedì 17 agosto. Saranno nove gli atleti a disposizione di coach Lorenzo Tubertini e il suo staff tecnico, pronti ad iniziare fin da subito a lavorare sodo. Si parte, infatti, con una seduta pesi al mattino, mentre nel pomeriggio visite mediche al PalaValentia. Ai nastri di partenza non ci saranno i quattro nazionali: l’opposto americano Benjamin Patch, i belgi François Lecat e Pieter Verhees e l’azzurro Oleg Antonov. Gli ultimi tre, a partire dal 24 agosto, disputeranno i Campionati Europei in Polonia. Di seguito, ecco l’elenco completo dei convocati per l’inizio della preparazione atletica:

PALLEGGIATORI: Manuel Coscione, Marco Izzo;

OPPOSTI: Damian Domagala;

CENTRALI: Deivid Junior Costa, Luca Presta;

SCHIACCIATORI: Francesco Corrado, Jacopo Massari;

LIBERI: Davide Marra, Ernesto Torchia.

Nella foto, in primo piano Manuel Coscione e Davide Marra, confermatissimi nella nuova Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia