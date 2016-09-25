L’attore reggino Alessio Praticò nella nuova fiction di Canale 5 ‘Solo – Il giustiziere’

Il reggino Alessio Praticò affianca Marco Bocci nella nuova fiction di Canale 5, girata tra Roma e la Calabria: online il primo promo

di Laura Maria Tavella – L’attore reggino doc Alessio Praticò sarà uno dei protagonisti della nuova fiction “Solo – Il giustiziere”, in onda prossimamente su Canale 5.

Alessio Praticò, diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova e fresco d’interpretazione nel ruolo di Carlo Cosco,boss della ‘ndrangheta e compagno/assassino di Lea Garofalo, nella fiction “Lea” per la regia di Marco Tullio Giordana, si cimenta adesso in un ruolo importante, al fianco di Marco Bocci, che interpreta un giustiziere, pronto a tutto pur di vendicare la morte di una persona cara.

Proprio oggi, la produzione Taodue ha diffuso in rete un brevissimo video, di pochi minuti, in cui l’attore reggino Alessio Praticò appare in una scena,accanto a Marco Bocci, impugnando una pistola: è una delle scene scelte per lanciare la nuova fiction, girata tra Roma e la Calabria,che andrà in onda presumibilmente in autunno.

In attesa di vedere la fiction su Canale 5, guardiamo insieme lo spot pubblicitario: http://www.video.mediaset.it/video/fiction/promo/solo-prossimamente-su-canale-5_647152.html