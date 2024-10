Movimento 5 Stelle, Laura Castelli torna a Reggio Calabria

In relazione ai contenuti della conferenza stampa odierna riferiti dal Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, si precisa che il Movimento 5 Stelle, nella figura della deputata M5S e viceministro dell’economia e delle finanze Laura Castelli, ha da oltre un anno e mezzo attenzionato la grave situazione debitoria dell’ente della città dello stretto contribuendo, come adesso previsto dall’art. 40 del Decreto di agosto “Sostegno agli enti in deficit strutturale”, ad attivare la giusta leva legislativa per allontanare in modo definitivo lo spettro del dissesto.

Leggi anche

QUANDO

Laura Castelli, nella giornata di sabato 5 settembre (orario e sede saranno comunicati successivamente), ha organizzato una conferenza stampa a Reggio Calabria per specificare i termini tecnici attraverso i quali il Governo Conte è riuscito a supportare in modo concreto il risanamento del debito comunale.

A questo incontro parteciperanno il deputato e facilitatore regionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci ed il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative del 20-21 settembre Fabio Foti.