Lavori di manutenzione sull’A2, ecco le zone interessate a Reggio Calabria

Proseguono i lavori di manutenzione programmata lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo. Previste chiusure alternate in alcune rampe di ingresso e di uscita a Reggio Calabria

Proseguono i lavori di manutenzione programmata lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo.

Nel dettaglio, per gli interventi di nuova pavimentazione, è prevista la chiusura dello svincolo di Torano, a partire dalle ore 06:00 di lunedì 25 marzo e fino alle ore 18:00 di martedì 26 marzo 2019. Il traffico veicolare in entrambe le direzioni potrà usufruire degli attigui svincoli di Tarsia o Montalto Uffugo/Rose in provincia di Cosenza.

REGGIO CALABRIA

A Reggio Calabria, per l’esecuzione dei lavori di pavimentazione, sono previste chiusure alternate delle rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Catona/Arghillà, a partire dalle ore 07:00 del 27 marzo e fino alle ore 20:00 del 30 marzo 2019. Il traffico veicolare in entrambe le direzioni potrà usufruire dell’attiguo svincolo di Reggio Calabria/Gallico.

Infine, per consentire la prosecuzione dei lavori di restyling, tra Altilia Grimaldi e Rogliano in provincia di Cosenza, fino al 31 marzo 2019 è in vigore la chiusura della carreggiata nord con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata sud, predisposta a doppio senso di circolazione, dal km 284,170 al km 280,400 e da lunedì 25 marzo e fino al 19 aprile 2019, dal km 273,700 al km 268,800.

RACCOMANDAZIONI ANAS

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.