Sopralluogo allo Stadio “Oreste Granillo” per i lavori sul nuovo impianto di illuminazione

In questi giorni sono in corso le operazioni per l’installazione di due nuove torri faro, mentre ulteriori punti luce saranno posizionati sulle tribune

Proseguono i lavori di riqualificazione energetica dello stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. Nelle scorse ore si è svolto un sopralluogo tecnico per verificare l’avanzamento delle attività relative alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. Presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco Paolo Brunetti, il Consigliere comunale con delega allo Sport Giovanni Latella, il Responsabile Unico del Procedimento e i tecnici della ditta incaricata.

L’intervento rientra nell’ambito del più ampio progetto di “Riqualificazione energetica degli impianti sportivi e recupero delle strutture esterne dello stadio Oreste Granillo”, finanziato con fondi del Pon Metro 2014/2020, per un importo complessivo di 815 mila euro.

In questi giorni sono in corso le operazioni per l’installazione di due nuove torri faro, mentre ulteriori punti luce saranno posizionati sulle tribune. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro circa due mesi e mezzo, comprensivi anche dello smontaggio delle quattro torri faro esistenti.

A margine del sopralluogo, Falcomatà ha specificato: «Stiamo restituendo maggior valore a una struttura sportiva storica e fondamentale per la città. Questi interventi non solo miglioreranno l’efficienza energetica, ma renderanno lo stadio ancora più sicuro e accogliente per tifosi, atleti e operatori».