Consiglio Metropolitano, il punto sul ciclo rifiuti. Fuda: ‘Via ai lavori per Siderno’

In apertura di Consiglio Metropolitano, il delegato all’Ambiente Salvatore Fuda, ha informato l’assemblea sulle novità riguardanti la crisi del ciclo integrato dei rifiuti.

Il tema, che sta coinvolgendo anche la Regione, sta avendo notevoli ripercussioni su tutto il territorio metropolitano. Dallo smaltimento alla trasferenza, passando per i lavori agli impianti di Gioia Tauro e Siderno, il consigliere ha fatto il punto sulla situazione a Reggio Calabria.

Ciclo integrato dei rifiuti: le novità illustrate da Fuda

«In queste ore – ha detto Fuda – la discussione è abbastanza accesa. La grande difficoltà della Regione è quella di smaltire gli scarti di lavorazione degli impianti. Quotidianamente, come accaduto stamane coi sindaci della Piana, stiamo lavorando sui territori per fronteggiare una situazione particolarmente delicata. Stiamo facendo fronte al nostro fabbisogno di 480 tonnellate al giorno su tre impianti. Alla Regione abbiamo chiesto la possibilità di conferire una parte della nostra produzione di scarti, circa 120 tonnellate al giorno presso la discarica Lamezia».

L’interlocuzione con la Regione

«Il confronto con la Regione – ha aggiunto – è costante e continuo. Il resto degli scarti, invece, andranno in Sicilia, in Puglia e a Mantova per un totale di 3000 tonnellate. Intanto, dopo il 19 luglio, potranno iniziare i lavori di efficientamento dell’impianto di Siderno danneggiato, in passato, da un incendio».

L’impianto di Vazzano e la trasferenza verso la Puglia

Fuda ha specificato, poi, che le difficoltà maggiori si potranno avere sullo smaltimento del rifiuto umido considerato che, proprio oggi, «si ha avuta una riduzione sul deposito di quantitativi nell’impianto privato di Vazzano».

Per i mesi estivi, così come annunciato qualche giorno fa in conferenza stampa insieme all’assessore Brunetti, proseguirà l’accordo con la Puglia e, quindi, il trasferimento dei rifiuti nella vicina Regione.

«La nostra attività si è concentrata sulla possibilità di trasferire i rifiuti verso Puglia grazie ad una forte relazione di solidarietà fra l’amministrazione metropolitana di Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dove conferiremo 200 tonnellate giornaliere fino a settembre».

Non la pensa esattamente allo stesso modo il presidente facente funzioni che, solamente qualche giorno fa, ha messo in riga l’amministrazione di Reggio Calabria sottolineando il buon rapporto con il Governatore della Puglia, nonostante le differenze partitiche.

«Si tratta – ha affermato il consigliere – di un’operazione che alleggerisce l’intera Regione Calabria perché, producendo meno scarti, daremo più spazio alle altre Ato come sul termovalorizzatore di Gioia Tauro. Tutto questo porterà un po’ di sollievo nel periodo estivo».

Gli impianti di Gioia Tauro e Siderno

Novità sono emerse, ancora, sull’efficientamento del forno Gioia Tauro con la firma della convenzione da parte della Regione.