Melito post ciclone Harry: al via i lavori di messa in sicurezza del lungomare – FOTO

Sono iniziati a Melito di Porto Salvo gli interventi di messa in sicurezza del tratto di lungomare interessato dal cedimento provocato dal ciclone Harry. Gli eventi meteomarini dei giorni scorsi hanno compromesso la stabilità strutturale dell’area, rendendo necessario un intervento immediato per tutelare la viabilità e le zone circostanti.

I lavori in corso prevedono la posa di massi a protezione, una soluzione provvisionale pensata per difendere la sede stradale e il fronte costiero. L’obiettivo è contrastare l’azione diretta del moto ondoso, ridurre l’erosione alla base della struttura e prevenire ulteriori arretramenti o possibili collassi.

L’intervento è stato condiviso e concertato con la Regione Calabria e con il Dipartimento di Protezione Civile, nell’ambito di una strategia di gestione dell’emergenza che mette al centro la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle infrastrutture.

Si tratta di una misura necessaria e urgente, che rappresenta il primo passo in vista di interventi strutturali più ampi e definitivi, per i quali saranno necessari una progettazione dedicata e ulteriori risorse economiche.

Nel frattempo, l’area resterà costantemente monitorata e ogni aggiornamento sull’evoluzione dei lavori e sulle condizioni del lungomare sarà comunicato tempestivamente alla cittadinanza.