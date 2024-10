Calabria, ripartiti i lavori della Sila-mare. Il sopralluogo dell’ass. Gallo

L’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo ha effettuato un sopralluogo al cantiere dei lavori per la realizzazione della strada Mirto-Longobucco ripresi dopo un lungo fermo dovuto alla necessità di approvare alcune varianti alle lavorazioni protrattosi poi ulteriormente per lo stop imposto dall’emergenza sanitaria.

Sul posto, per sopraggiunti impegni di natura personale, non ha potuto esserci l’assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo.

“Per addivenire alla ripartenza delle attività, fortemente voluta dal presidente Jole Santelli già nella definizione degli intendimenti programmatici della giunta regionale – ha ricordato Gallo – è stata essenziale la stretta collaborazione tra i diversi uffici regionali coinvolti.

In particolare, con l’assessorato alle Infrastrutture diretto dalla collega Domenica Catalfamo, prodigatasi per conseguire lo sblocco dei cantieri, si è riusciti a favorire l’acquisizione dei pareri necessari, mentre dal canto suo l’impresa appaltatrice ha provveduto nel frattempo ad adeguare il piano di sicurezza in aderenza alle direttive per il contenimento della diffusione del Covid 19, come da disposizioni del Governo, così da garantire in primis la salute delle maestranze”.