Lavori Via Tripepi, Barreca replica a FI: ‘Critiche infondate, stop deciso dalla Sovrintendenza’

Ad affermarlo in una nota è il consigliere comunale con delega alla manutenzione, Franco Barreca.

«Ancora una volta – ha detto Barreca – assistiamo a dichiarazioni superficiali e prive di fondamento da parte dei consiglieri di Forza Italia. Se fossero stati realmente attenti e informati sui fatti, avrebbero saputo che, per quanto riguarda Via Tripepi, la competenza sulla strada ricade sotto la responsabilità della Sovrintendenza. È stata proprio quest’ultima a disporre il blocco dei lavori che l’Amministrazione comunale aveva già avviato, con l’obiettivo di accelerare i tempi e sollecitare l’impresa esecutrice ad adempiere ai propri obblighi contrattuali. Pertanto, non vi è nulla di “orrendo” nella gestione dell’intervento da parte dell’Amministrazione comunale: ciò che appare davvero grave è invece la disinformazione diffusa dal gruppo di Forza Italia, che attacca senza cognizione di causa un’Amministrazione che, su questa vicenda, non ha alcuna responsabilità diretta».