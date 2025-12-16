Reggio, MasteRope cerca personale: le figure richieste, i requisiti e come candidarsi

MasteRope, azienda calabrese leader nel settore delle ristrutturazioni edili, è alla ricerca di personale qualificato per potenziare il proprio team. Con un focus su progetti civili e industriali, l’azienda offre servizi completi che spaziano dalla progettazione alle costruzioni, con una particolare specializzazione nelle ristrutturazioni effettuate tramite tecniche su fune, senza l’uso di ponteggi.

La ricerca di nuovi talenti

Se sei una persona dinamica, pronta a metterti alla prova e a far parte di un team che lavora con passione e sicurezza, MasteRope potrebbe essere la tua occasione. L’azienda cerca operatori motivati, precisi e desiderosi di crescere professionalmente. Il messaggio dell’azienda è chiaro:

“In MasteRope non servono impalcature per costruire il tuo futuro, bastano competenza, voglia di imparare e fiducia nella squadra.”

Cosa cerca MasteRope

In particolare, l’azienda è alla ricerca di muratori qualificati con esperienza in ristrutturazioni esterne, in grado di gestire in autonomia le lavorazioni. I candidati ideali dovranno avere una buona manualità e un forte spirito di squadra, ma anche la voglia di imparare nuove tecniche, in particolare i lavori su fune, per i quali è prevista una specifica formazione a carico dell’azienda.

Requisiti richiesti:

Esperienza di almeno 2 anni come muratore (obbligatorio)

Esperienza nelle ristrutturazioni esterne

Buona manualità e spirito di squadra

Disponibilità a spostarsi per cantieri sul territorio

Voglia di apprendere tecniche di lavoro su fune (formazione fornita dall’azienda)

Serietà e affidabilità

Cosa offre MasteRope:

Formazione specifica per lavori su fune (abilitazione secondo il D.Lgs. 81/08)

Inserimento in un team dinamico e altamente qualificato

Opportunità di crescita professionale

Retribuzione commisurata all’esperienza

Contratto di lavoro a tempo pieno

Come candidarsi

Invia il tuo curriculum o una breve presentazione a masteropesrls@gmail.com. Per candidarsi, è necessario essere in grado di raggiungere agevolmente la sede operativa di Reggio Calabria o essere disposti a trasferirsi.

Non perdere l’occasione di far parte di un’azienda che trasforma le altezze in opportunità. Unisciti a MasteRope e costruisci insieme a noi un futuro solido e in crescita!

Per info: www.masterope.it