Da Lazzaro a Francoforte, la storia del batterista Mauro Cozzupoli

Il sindaco Giovanni Verduci ha ricevuto nei giorni scorsi presso la sede municipale Mauro Cozzupoli, il talentuoso batterista di Lazzaro che domenica prossima suonerà alla CommerzBank Arena di Francoforte, stadio da 50mila spettatori, in occasione del Rocking’1000.

Unico calabrese ad essere stato selezionato, Cozzupoli farà parte della band composta da mille artisti tra cantanti, chitarristi e batteristi, che con 18 brani e in due ore di musica ripercorrerà la storia del rock.

Sul prato dello stadio di Francoforte, con un direttore d’orchestra e la partecipazione anche di ospiti internazionali che canteranno le proprie canzoni, Mauro Cozzupoli porterà capacità, competenza, passione e determinazione, tutti elementi che caratterizzano rendendola unica la nostra comunità.

“Esprimo a Mauro Cozzupoli le congratulazione di tutta l’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco a margine dell’incontro – con lui, all’interno dell’Arena di Francoforte, in occasione di questo evento unico e straordinario, ci sarà tutta la nostra comunità. È importante, per un territorio che vuole emergere e una comunità che vuole crescere guardando fiduciosa al futuro, mettere in luce, sostenere e promuovere le migliori espressioni di una generazione troppo spesso e ingiustificatamente bistrattata”.