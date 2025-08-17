Lazzaro, (ri)spunta l’idea del porto canale. Verduci: ‘Progetto ambizioso, servono grandi risorse’ – VIDEO

Un’idea semplice ma difficile da realizzare. Servono finanziamenti, sinergia istituzionale, volontà politica e impegno. Il progetto è ambizioso e se realizzato trasformerebbe un piccolo fazzoletto di costa della Città Metropolitana di Reggio Calabria in una location esclusiva che arricchirebbe l’offerta turistica della nostra città, e che potrebbe trasformare un angolo di costa reggina in una destinazione ambita per gli amanti della nautica.

Parliamo dell’idea di un porto–canale a Lazzaro, più precisamente alla foce del torrente San Vincenzo.

L’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni ha rilanciato con forza l’idea del porto-canale in occasione della cerimonia di inaugurazione del lungomare Cicerone.

L’idea del porto-canale a Lazzaro

La nuova sfida riguarda la possibilità di realizzare un porto-canale turistico alla foce del torrente San Vincenzo. Un’infrastruttura di dimensioni contenute, pensata per piccole e medie imbarcazioni, che secondo l’amministrazione rappresenterebbe un “moltiplicatore di investimenti”, capace di stimolare la nascita di nuove attività economiche e consolidare quelle già esistenti.

La Giunta ha già avviato le procedure preliminari per valutare la fattibilità tecnico-economica del progetto. Una volta approvata, l’opera potrebbe essere realizzata attraverso lo strumento del Project financing, con una collaborazione pubblico-privata in grado di garantire progettazione, realizzazione e gestione.

Prima di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo, l’Amministrazione comunale coinvolgerà l’Autorità Portuale, la Regione Calabria, la Città Metropolitana, il Demanio, la Capitaneria di Porto, la Soprintendenza e tutti gli stakeholder interessati.

Il porto, sottolineano dal Comune, avrebbe anche un forte valore identitario: sorgerebbe proprio dove, nel 43 a.C., Cicerone trovò riparo durante l’attraversamento dello Stretto di Messina.

Il sindaco Verduci: “Necessario pensare in grande”

Il sindaco Giovanni Verduci evidenzia come negli ultimi anni si sia già investito sul lungomare Cicerone, riqualificato grazie a una scelta strategica condivisa con l’amministrazione provinciale e comunale di Reggio Calabria. Oggi la sfida è guardare oltre:

“Pensare a un porto-canale alla foce del torrente San Vincenzo – spiega il primo cittadino – significherebbe cambiare il volto non solo di Lazzaro ma di tutta l’area grecanica e della stessa città metropolitana. È un’idea ambiziosa, servono grandi risorse e investimenti, ma stiamo lavorando in questa direzione”.

Una prospettiva per tutta l’area grecanica

Il porto–canale non sarebbe solo un’infrastruttura turistica ma anche un’occasione di crescita sociale e culturale. Rafforzerebbe la naturale vocazione all’accoglienza della comunità di Lazzaro e potrebbe diventare punto di riferimento per l’intera area metropolitana.