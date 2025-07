Inaugurazione lungomare di Lazzaro, Falcomatà: ‘Siamo sempre più una città di mare’

"Per me è anche un orgoglio, da “Lazzaroto” di adozione, vedere questo lungomare rinnovato. Esattamente qui, ho trascorso le estati più belle della mia infanzia", le parole del sindaco

Inaugurazione del Lungomare Cicerone di Lazzaro, un progetto che segna una tappa importante nel percorso di riqualificazione delle coste e dei lungomari della provincia di Reggio Calabria. Dopo gli interventi realizzati a Catona, Pellaro e Villa San Giovanni, oggi Lazzaro si aggiunge all’elenco di località che stanno beneficiando degli investimenti derivanti dai fondi dei Patti per il Sud, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e renderlo sempre più accessibile, sicuro e attrattivo per i turisti e i residenti.

Un progetto di riqualificazione metropolitana

Nel suo intervento, il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha sottolineato come il progetto del Lungomare Cicerone rappresenti un altro passo importante nella strategia di riqualificazione del litorale reggino. “Inizia a prendere forma l’idea non solo di una città, ma di un intero comprensorio metropolitano che vuole sfruttare concretamente quelle che sono le proprie risorse naturali”, ha affermato Falcomatà.

Il sindaco ha continuato spiegando come il progetto vada oltre la semplice riqualificazione di un’area, mirando a trasformare Reggio Calabria da “una città sul mare” a “una città di mare”, un concetto che comprende la sicurezza, l’accessibilità e la valorizzazione di tutte le passeggiate a mare e le aree costiere.

“Questo passa principalmente dalla riqualificazione della costa, naturalmente alla sua messa in sicurezza, ma anche dalla riqualificazione delle passeggiate a mare – ha detto Falcomatà -lo state vedendo con il lavoro che si sta portando avanti a Reggio da Catona a Pellaro, lo avete visto nelle scorse settimane con l’apertura di Piazza delle Repubbliche Marinare e in generale il waterfront di Cannavò, di Villa San Giovanni”, ha aggiunto.

La sinergia tra istituzioni

Il sindaco metropolitano ha poi sottolineato il valore della collaborazione tra le istituzioni per il successo di questo progetto. “Oggi siamo contenti di essere qui a Lazzaro insieme al Sindaco Verduci, con cui abbiamo lavorato in sinergia in questi anni.

Abbiamo seguito le varie fasi, non sempre facili, delle procedure burocratiche che stanno dietro una gara d’appalto, ma mi pare che il risultato sia degno di nota e che sia apprezzato sia dai cittadini di Lazzaro che dai turisti e dai reggini”, ha continuato Falcomatà.

Un legame personale con Lazzaro

Falcomatà ha poi condiviso un aneddoto personale, che sottolinea il suo legame affettivo con la località. “Per me è anche un orgoglio, tra virgolette, da “Lazzaroto” di adozione, perché qui, esattamente qui, ho trascorso le estati più belle della mia infanzia e della mia adolescenza, i primi anni della giovinezza. Ho giocato anche a Lazzaro, quindi capite bene che c’è un orgoglio essere qui non soltanto da sindaco metropolitano, ma da chi conosce questo posto e ne comprende le potenzialità”, ha concluso.