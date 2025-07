Lazzaro si rinnova: il Lungomare Cicerone inaugura una nuova era

Il Lungomare Cicerone di Lazzaro rinnovato offre sicurezza, accessibilità e sostenibilità. Il sindaco Verduci celebra il progetto come una scommessa vinta. Le foto

Ufficialmente inaugurato il Lungomare Cicerone di Lazzaro, un intervento di riqualificazione che segna un punto di svolta per il territorio. Il progetto ha visto il coinvolgimento di numerose istituzioni, tra cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Regione Calabria, con un importante contributo dei Patti per il Sud e il Ministero della Coesione. Il lungomare, che ora si presenta più sicuro, moderno e accessibile, è stato completamente rinnovato, offrendo una nuova fruibilità per cittadini e turisti.

Un intervento finanziato dai Patti per il Sud

Il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, definendo l’intervento una vera e propria “scommessa vinta”. “Il finanziamento più importante che abbiamo ottenuto è con i Patti per il Sud, con 1.700.000 euro, di cui 1.200.000 destinati a lavori veri e propri”, ha dichiarato Verduci durante l’inaugurazione. Il progetto non si è limitato a rifare la pavimentazione e ad ampliare l’illuminazione, ma ha introdotto anche soluzioni innovative per aumentare la sicurezza e la modernità del lungomare.

Un altro intervento significativo, finanziato dal Ministero della Coesione, ha portato 660.000 euro per la modernizzazione del lungomare, includendo l’installazione di banchine intelligenti, un sistema di videosorveglianza su tutto il lungomare di Cicerone e pannelli informativi, tutti elementi che contribuiscono a garantire un’esperienza sicura per i visitatori.

Un progetto che va oltre le aspettative

Il sindaco Verduci ha sottolineato l’importanza di aver riqualificato non solo il lungomare di Cicerone, ma anche il lungomare Ottavia Nausto, riuscendo a collegare entrambi i tratti costieri. “Abbiamo riqualificato complessivamente tutto il lungomare con l’intervento che abbiamo fatto con la Città Metropolitana, e questo è il frutto di una sinergia istituzionale che ha funzionato”, ha spiegato Verduci.

“La prima scheda riguardava solo il lungomare di Cicerone, ma grazie all’approvazione del progetto definitivo, siamo riusciti a includere anche l’altro lungomare, Ottavia Nausto. Se la parte di Cicerone è stata una scommessa che oggi possiamo dire di aver vinto, la sinergia tra le istituzioni è la chiave che ci ha permesso di realizzare tutto questo”, ha aggiunto.

Verduci ha poi voluto esprimere un ringraziamento speciale a tutte le istituzioni coinvolte, a partire dal sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. “Voglio ringraziare il sindaco Falcomatà, che già nel 2017, con la guida dell’ingegnere Laganà, aveva presentato due schede: una per il lungomare di Cicerone e l’altra per l’osservatorio mediomarino. In quel contesto, da vicepresidente della Provincia, ho avuto la sensibilità istituzionale di rispondere a questa attenzione con la scelta di concentrarci sul lungomare di Cicerone”, ha affermato Verduci.

Guardando al futuro

Il sindaco ha concluso il suo intervento con una visione proiettata al futuro, auspicando che gli strumenti urbanistici come il piano spiaggia e il piano strutturale possano contribuire a dare un ulteriore impulso al litorale del Comune. “Adesso speriamo di poter dare un ulteriore respiro a questi 7 chilometri di litorale del Comune di Motta San Giovanni, grazie a strumenti come il piano spiaggia e il piano strutturale. Questo è solo l’inizio, e il nostro obiettivo è quello di valorizzare il nostro territorio, creando un luogo accogliente per tutti”, ha concluso Verduci.

L’inaugurazione è stata celebrata con una serie di eventi, tra cui un’esibizione di aquiloni, che ha colorato il cielo sopra il lungomare. La manifestazione ha coinvolto non solo le autorità, ma anche i cittadini, che hanno partecipato con entusiasmo all’inaugurazione.