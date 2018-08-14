Il 17 agosto a Lazzaro serata di musica e balli popolari con il Gruppo Folklorico, tra tarantella e antichi balli calabresi: ingresso libero

L’evento di suoni e balli ad Ingresso libero, organizzato dal ‘Gruppo folklorico Lazzaro’ Centro Studi, Arti e Tradizioni popolari “Paolo Capua”, si terrà Venerdì 17 Agosto 2018 con inizio alle ore 21 a Lazzaro, cittadina della riviera jonica reggina, in Piazza delle Medaglie d’Oro.

Nel variegato palinsesto delle danze proposto nel corso di una piacevole serata, unitamente alla tradizionale Tarantella, verranno magistralmente eseguiti in stile rituale due balli calabresi molto cari al compianto Paolo Capua: Il Ballo dei Pastori ed il Ballo dei nastri , e – verosimilmente – vi sarà posto pur anco per “ u sonu a ballu “.

Il folklore è la prima e la più importante espressione culturale delle tradizioni popolari e, pertanto, il Presidente del Gruppo Folklorico ‘Città di Lazzaro’ Giuseppe Malara, coadiuvato dal Vice Presidente Vincenzo ‘Cecio’ Ambrogio e dal Direttore Artistico Giuseppe ‘Peppe’ Crea, da anni paladini nel ruolo della promozione e della valorizzazione delle tradizioni popolari, congiuntamente ai concittadini, invitano i turisti ed i residenti delle località viciniori ad assistere numerosi allo spettacolo dal valore di antiche tradizioni e, nella circostanza, a fermarsi per uno scambio di i saluti con un “Arrivederci” alla prossima Estate.