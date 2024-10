Lazzaro, Via dei Mosaici da un mese al buio

Nonostante le segnalazioni ai competenti organi comunali, manca tutt’ora l’illuminazione nella via dei Mosaici a Lazzaro in prossimità dell’area archeologica

Con l’arrivo nel mese di Agosto, come di consueto, la stagione estiva a Lazzaro entra nel vivo per l’arrivo di numerosi turisti e per lo svolgimento della Festa patronale in onore di Santa Maria delle Grazie.

Nonostante le segnalazioni ai competenti organi comunali, manca tutt’ora l’illuminazione nella via dei Mosaici a Lazzaro in prossimità dell’area archeologica.

Si ritiene opportuno pertanto segnalare che con verbale di ’Somma Urgenza’ il responsabile pro-tempore del Settore Tecnico dell’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni (RC), dopo aver proceduto all’accertamento del non funzionamento dei punti di illuminazione della Via dei Mosaici a Lazzaro e del malfunzionanento di alcuni singoli punti luce anche in Corso Italia Lato Sud, disponga l’immediato intervento di ripristino per ovvi motivi di sicurezza della illuminazione della suddetta Via pubblica, facendo eventualmente ricorso per effettuare i predetti lavori alla procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

I cittadini residenti e coloro che, proprietari di immobili, trascorrono a Lazzaro le ferie estive auspicano gli immediati interventi di manutenzione necessari, coadiuvati da appositi controlli.