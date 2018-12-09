Menù personalizzati per le cene di auguri tra colleghi, aziende e amici: Hostaria dei Campi e Shaker accolgono anche i tifosi con le partite su schermi

Si avvicina il Natale, in città si inizia a respirare aria di festa, quella più attesa ed amata dell’anno e probabilmente anche più sentita. Il Natale molto spesso si vive in famiglia, ma c’è un percorso di accompagnamento al giorno più atteso che come tradizione, vede l’organizzazione delle classiche cene di auguri tra colleghi di ufficio, aziende, tra amici.

E l’Hostaria dei Campi è pronta a rendere questo momento indimenticabile, mettendo i propri locali a disposizione dei clienti. I menù potranno essere personalizzati e variare quindi facoltà di scelta tra menù pizza, ristorante o misti.

Il tutto con la garanzia di prodotti di altissima qualità ed all’interno di locali accoglienti tra Hostaria e Shaker. Ovviamente è gradita la prenotazione chiamando dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

L’Hostaria dei Campi è anche il tuo locale per quello che riguarda la visione dei match di Coppa e di campionato. E per il posticipo di questa sera tra il Milan ed il Torino, vieni a gustare partita e pizza comodamente grazie a schermi visibili per tutto il locale.

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)