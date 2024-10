“Le Dissolute Assolte”, si comincia oggi al Miramare. Tanta curiosità per la prima

“Le Dissolute Assolte” arriva a Reggio Calabria per una serie di serate evento programmate dal 20 al 23 dicembre, nell’importante cornice del prestigioso PALAZZO MIRAMARE, che per l’occasione si trasformerà in un luogo suggestivo e tutto da scoprire.

“Sette bravissime attrici, tra cui spicca il nome di Alessia Fabiani, nota attrice e showgirl televisiva, racconteranno il dramma di sette donne dissolute, ma assolte perché innocenti: unico colpevole Don Giovanni”. Tratta dal capolavoro del DA PONTE musicato da MOZART, l’opera “LE DISSOLUTE ASSOLTE” nasce dall’idea del regista LUCA GAETA, il quale inaugura una nuova forma di teatro, definito itinerante, dove il pubblico pagante non avrà un posto fisso da dove guardare lo spettacolo, ma si muoverà con occhio curioso dentro una sorta di “Tunnel of Love”, all’interno del quale proseguirà la sua marcia e andrà alla ricerca di queste donne dissolute e sofferenti ma pronte ad espiare le loro colpe.

Ascolterà le loro intriganti storie ed alla fine deciderà se assolverle dai loro innumerevoli peccati. Lo spettatore infatti, oltre ad ammirare la bellezza, il fascino e la bravura di queste donne, sarà da esse trascinato in una sorta di viaggio interiore durante il quale troverà certamente gioia e divertimento, ma verrà anche catapultato verso una dimensione fatta di riflessione e meditazione sul vero senso della vita.

Lo spettacolo “Le Dissolute Assolte” è inserito nel programma delle FESTIVITA’ NATALIZIE 2018 promosso dal Comune di Reggio Calabria. A tal proposito si ringrazia l’amministrazione comunale ed in particolar modo il delegato al turismo GIOVANNI LATELLA per aver sostenuto fin dal principio questo tipo di iniziativa.

L’Organizzazione è dell’Associazione Culturale E20, questi gli orari degli spettacoli che saranno due al giorno:

Dal 20 al 23 dicembre il primo spettacolo alle ore 20, il secondo alle 21,30. Il costo del biglietto è di euro 16,00 e la prevendita presso: Cordon Bleu – Zio Fedele – Bar Porcino & Ligato – Havana Cafe’ – Palestra “Sportcity” – Rio bar.