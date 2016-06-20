Le granite più buone? Quelle di Melina… – FOTO

A Palizzi Marina si rinnova la tradizione della famiglia Saccà: granite artigianali con frutta fresca, acqua e zucchero e la novità al melograno

Non ce n’è per nessuno. La granita più buona e genuina della provincia reggina e non solo si trova a Palizzi Marina. Dopo il grande successo e l’esperienza trentennale del fratello Gianni Saccà che dal luglio del ’75 ha deliziato i palati dei tanti reggini e turisti, nel 2007 la sorella Melina ha iniziato la sua nuova attività continuando la tradizione della famiglia Saccà.

Fragola, caffè, more, mondorla, melone, limone, pistacchio, fichi, mango.

Non poteva mancare tra i tanti gusti quella tipica della “Costa del Gelsomino“, la granita al bergamotto.

“Utilizziamo tutti prodotti nostri. Dentro le granite troverete solo frutti naturali – spiega Melina – Abbiamo aperto solo tre giorni fa ma da adesso, fino a metà settembre, saremo sempre qui. La novità dell’estate? La granita al melograno.

“

Riapre quindi il “Bar – Gelateria Melina Saccà” con le sue leggendarie granite.

Il locale, con terrazza sul mare, specializzato nella produzione di gelati e granite artigianali, è aperto tutti i giorni fino a tarda notte.

Frutta fresca, acqua e zucchero. Questi i semplici ingredienti della gustosa granita messi insieme dalle sapienti mani del marito di Melina, Pino. Nessun colorante o additivo particolare. Solo un ‘geniale’ rapporto tra le diverse quantità ne promette la perfezione del gusto.

Non rimane che tuffarsi a Palizzi…nelle granite di Melina…

Di seguito alcuni scatti durante la preparazione del prodotto.