Le Muse a Bocale in Fiore 2016
Domenica 22 maggio Bocale ospita balconi in fiore, creazioni urbane, il concerto del Coro delle Muse e i versi dei poeti dialettali
21 Maggio 2016 - 16:53 | di Vincenzo Comi
L’associazione E.C.O.Kero’ presieduta da Paolo Campolo in collaborazione con “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” col suo presidente Giuseppe Livoti, insieme per l’evento “Bocale in Fiore”, manifestazione nata alla ricerca ed alla consapevolezza che i nostri luoghi possano essere animati, attraverso interventi di miglioramento con decoro urbano e verde attrezzato.
Balconi in fiore e piazzette nel verde
Balconi in fiore, piccole piazzette ricavate nel verde pubblico e creazioni urbane in vari luoghi, così animeranno e saranno visitabili dal pubblico domenica 22 maggio dalle ore 16 in poi, mentre la Piazza Chiesa di Bocale sarà per l’occasione centro e cuore pulsante di tale manifestazione, particolare isola ecologica, ricca di creatività e attenzione verso il rispetto della natura e del bello.
Alle ore 20 si terrà il concerto del “Coro delle Muse” diretto dal Maestro Enza Cuzzola con l’esecuzione di brani della tradizione calabrese e partenopea mentre si alterneranno poeti dialettali e non solo…Pina Verduci, Luigi Barberio, Rossana Rossomando, Pina Calabro’ con versi ispirati al senso della natura e della rinascita.
L’installazione creativa degli artisti delle Muse
La manifestazione sarà presentata da Livoti, il quale, si soffermerà in qualità di critico d’arte, su una installazione “urbana creativa” a cura degli artisti delle Muse che hanno rivitalizzato pittoricamente degli -ombrelli- divenuti delle calotte floreali, che confermano ancora una volta ciò che scrive Auguste Rodin: L’artista è il confidente della natura; i fiori portano avanti un dialogo con lui attraverso la graziosa piega dei loro steli e le sfumature armoniosamente tinte dei loro petali. Ogni fiore ha una parola cordiale che la natura dirige verso l’artista. per L’intervento compositivo e iconografico ha visto la partecipazione dei pittori: Antonella Laganà, Daniela Campicelli, Marilena Cicciu’, Santina Milardi, Giovanna Tripodi, Luciana Ruggeri, Pina Calabro’, Domenica Gorgone, Adele Leanza, Grazia Papalia.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie