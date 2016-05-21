Le Muse a Bocale in Fiore 2016

L’associazione E.C.O.Kero’ presieduta da Paolo Campolo in collaborazione con “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” col suo presidente Giuseppe Livoti, insieme per l’evento “Bocale in Fiore”, manifestazione nata alla ricerca ed alla consapevolezza che i nostri luoghi possano essere animati, attraverso interventi di miglioramento con decoro urbano e verde attrezzato.

Balconi in fiore e piazzette nel verde

Balconi in fiore, piccole piazzette ricavate nel verde pubblico e creazioni urbane in vari luoghi, così animeranno e saranno visitabili dal pubblico domenica 22 maggio dalle ore 16 in poi, mentre la Piazza Chiesa di Bocale sarà per l’occasione centro e cuore pulsante di tale manifestazione, particolare isola ecologica, ricca di creatività e attenzione verso il rispetto della natura e del bello.

Alle ore 20 si terrà il concerto del “Coro delle Muse” diretto dal Maestro Enza Cuzzola con l’esecuzione di brani della tradizione calabrese e partenopea mentre si alterneranno poeti dialettali e non solo…Pina Verduci, Luigi Barberio, Rossana Rossomando, Pina Calabro’ con versi ispirati al senso della natura e della rinascita.

L’installazione creativa degli artisti delle Muse

La manifestazione sarà presentata da Livoti, il quale, si soffermerà in qualità di critico d’arte, su una installazione “urbana creativa” a cura degli artisti delle Muse che hanno rivitalizzato pittoricamente degli -ombrelli- divenuti delle calotte floreali, che confermano ancora una volta ciò che scrive Auguste Rodin: L’artista è il confidente della natura; i fiori portano avanti un dialogo con lui attraverso la graziosa piega dei loro steli e le sfumature armoniosamente tinte dei loro petali. Ogni fiore ha una parola cordiale che la natura dirige verso l’artista. per L’intervento compositivo e iconografico ha visto la partecipazione dei pittori: Antonella Laganà, Daniela Campicelli, Marilena Cicciu’, Santina Milardi, Giovanna Tripodi, Luciana Ruggeri, Pina Calabro’, Domenica Gorgone, Adele Leanza, Grazia Papalia.