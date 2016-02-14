‘Le Pagine della nostra vita’: una storia d’amore intramontabile

“La mia vita? Difficile definirla. […] Non mi hanno dedicato monumenti e il mio nome sarà presto dimenticato, ma ho amato qualcuno con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima, e lo considero un dono che mi ha colmato.”

La trama del romanzo

Estate 1932, quando Noah Calhoun ed Allie Nelson si incontrano per la prima volta e si innamorano perdutamente. Un amore travolgente, di quelli che sembrano non conoscere ostacoli; come la differenza di classe. Noah è iun umile operaio, mentre Allie proviene da una famiglia facoltosa che non accetterà mai il loro legame. Finita l’estate la loro storia sembra destinata ad interrompersi per sempre.

Passano gli anni e mentre per Allie fervono i preparativi per il suo matrimonio con Lon, Noah, al ritorno dal fronte, decide di comprare e di ristrutturare una grande casa colonica vicino al fiume; il ragazzo porta la villa all’antico splendore ma vive col rammarico di non aver potuto realizzare il suo sogno con Allie che, nonostante la lontananza, non ha mai smesso di amare.

“L’amore più bello è quello che risveglia l’anima, e che ci fa desiderare di arrivare più in alto; è quello che incendia il nostro cuore e porta la pace nella nostra mente. Questo è quello che tu mi hai dato. Ed è quello che speravo di darti per sempre.”

Un successo da classifica

Se siete alla ricerca di un romanzo che faccia sciogliere anche i cuori più duri, “Le pagine della nostra vita” di Nicholas Sparks fa proprio al caso vostro. Non per niente il romanzo pubblicato nel 1996, rimane tutt’oggi in testa alle classifiche dei romanzi più letti e venduti. Anche la trasposizione cinematografica (2004) ha riscosso un grande successo.

Ma come si potrebbe non amare un romanzo in cui la storia d’amore fra i due protagonisti sembra prendere forma davanti ai nostri occhi? Secondo Sparks, quella fra Allie e Noah non è una semplice storia, ma l’amore per eccellenza, quello di cui tutti sentiamo parlare e che pochi hanno la fortuna di trovare. Per quanto molti lo definiscano smielato, si tratta invece di una storia dal sapore agrodolce, che ci mostra come la forza di volontà è in grado di sconfiggere qualsiasi cosa, anche la disparità sociale, i limiti della razionalità, il tempo e perfino la malattia.

“I poeti spesso descrivono l’amore come un’emozione incontrollabile, che cancella la logica e il buon senso. E’ accaduto anche a me. Non avevo previsto di innamorarmi di te, e immagino che nemmeno tu avessi previsto di innamorarti di me. Ma quando ci incontrammo, fu subito evidente che nessuno di noi due avrebbe potuto controllare quanto ci stava accadendo. Ci innamorammo nonostante le nostre differenze, e nacque tra noi qualcosa di raro e di stupendo. Secondo me, un amore così è unico nella vita, ecco perché ogni minuto passato assieme è sigillato nella mia memoria. Non me ne dimenticherò mai.”

A chi è consigliato il libro

“Le Pagine della nostra vita” è un libro adatto a chiunque. A chi ha già trovato la sua Allie o il suo Noah. A chi proprio non crede in queste assurdità da romanzo rosa. A chi, nonostante tutto, ha ancora voglia di sognare.