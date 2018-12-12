Oggi 11 Dicembre 2018 si è svolto presso il Convitto “T. Campanella” un incontro con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, proposto dal Prof. D. Sapone e promosso dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Arena , per tutelare la salute attraverso un’informazione sul fenomeno della droga e sui pericoli provocati dalla sua assunzione.

Cosa hanno visto gli studenti: l’attività delle unità cinofile

Il Maresciallo Dott. Francesco Valenti e i Finanzieri della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza, hanno incontrato gli studenti delle Scuola Secondaria di I grado per presentare loro l’attività delle unità cinofile della Guardia di Finanza affrontando la delicata tematica della droga. Durante l’incontro gli studenti hanno anche assistito alla proiezione di vari filmati- appositamente predisposti dal Comando Generale della Guardia di Finanza -sui metodi di addestramento utilizzati per ammaestrare i cuccioli e farli diventare efficienti cani antidroga o antivalanga. I video hanno ulteriormente chiarito i pericoli del consumo di droghe e di comportamenti a rischio, riaffermando la validità della crescita e della formazione ispirate a principi di legalità e civile convivenza. Gli studenti hanno quindi dimostrato il loro interesse per la tematica affrontata ponendo specifiche domande all’Ufficiale.

La seconda parte si è svolta all’aperto in cortile ed ha avuto per protagonisti i tre meravigliosi cani Antidroga: “EDIN” e “KIMBA” due maschi di Pastore Tedesco di circa 4 anni di età e la piccola “SIRYA” una femmina di 1 anno. Questi tre animali, agli ordini dei rispettivi conduttori, hanno effettuato una dimostrazione di ricerca operativa di sostanze stupefacenti, occultate all’interno di una valigia da viaggio. Un cane antidroga in azione è attratto dall’odore della sostanza stupefacente che riesce a percepire anche se abilmente occultata.

L’entusiasmo del pubblico e la soddisfazione della scuola

Al termine della predetta simulazione operativa, che ha suscitato un grandissimo entusiasmo nel giovane pubblico, i cani hanno ricevuto la loro razione di applausi da parte di tutti gli studenti.

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa F. Arena e il corpo docente dell’istituto scolastico hanno espresso viva soddisfazione per l’incontro, che come detto mira a sensibilizzare i giovani sul tema degli stupefacenti e li invita a dire no a tutte le droghe.