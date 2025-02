Lega per la Calabria, Mattiani: “Un partito proiettato al futuro”

Dalle prossime sfide che attendono il partito della Lega, alla Sanità e all’edilizia sanitaria, dalle opere pubbliche agli investimenti in edilizia scolastica, è un Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani (Lega) a 360 gradi quello che è intervenuto ieri nel corso dell’affollatissimo incontro tenutosi presso l’Hotel “Torrione” di Reggio Calabria sul tema “Lega Calabria per programmare il futuro”.

Nel corso dell’evento, al quale hanno preso parte anche la Senatrice Tilde Minasi, il Consigliere Regionale Giuseppe Gelardi, l’Assessore Regionale Caterina Capponi e il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, Commissario Regionale della Lega, il Consigliere Mattiani, fresco di nomina a Commissario Provinciale del partito, ha voluto tracciare un vero e proprio percorso di ricostruzione territoriale che attende il partito in Provincia di Reggio Calabria:

“In questi giorni, successivi alla mia nomina a Commissario Provinciale della Lega, ho ricevuto tanti attestati di stima da parte di militanti e simpatizzanti del partito, ma anche di cittadini che non hanno mai votato Lega e che credono nella politica delle persone. Questo mi ha reso particolarmente orgoglioso. Ho constatato tanta voglia, tanto entusiasmo e tanto desiderio di mettersi in gioco. E questo non è sempre scontato. Adesso, però, tocca a noi essere ancora più presenti come Lega sui territori e comprenderne le problematiche, parlare con la gente, ascoltare gli amministratori e dialogare con Loro. Proprio nei Comuni dell’Area Metropolitana di Regio Calabria lavoreremo sodo insieme ai militanti per nominare i coordinamenti e aprire le sedi del partito. Io ci sono con tanta passione e voglia di costruire, insieme al gruppo solido con cui stiamo lavorando. La Lega deve essere questo, un partito che programma e che guarda al futuro della Calabria. Credo sia quello che sta già accadendo. Un partito che in Calabria, grazie all’attività dei nostri Ministri, dei nostri Parlamentari, di tutti noi Consiglieri Regionali che lavoriamo sul territorio e, soprattutto, grazie all’attività del Vice Premier e nostro leader Salvini, ha già fatto tanto in termini di investimenti.”

Gli investimenti per l’istruzione

Comincia così l’appassionato intervento del Consigliere Mattiani che ha proseguito:

“Ad esempio, non dobbiamo dimenticare quanto fatto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara. 54 milioni di euro destinati ai Comuni calabresi per la realizzazione di asili nido. Ma non solo. Grazie alla Sua attività sono giunti in Calabria milioni e milioni di euro, esattamente 91,3 milioni, per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche . La Calabria è risultata la Regione d’Italia ove sono giunti i maggiori finanziamenti. Sempre dal Ministro Valditara, dei 335 milioni di euro destinati al miglioramento delle palestre scolastiche, il 72% sono state destinate al mezzogiorno e anche la Calabria ha giovato di importanti finanziamenti. Fondi che consentiranno di rafforzare le infrastrutture sportive nelle scuole e garantire pari opportunità formative a tutti gli studenti.”

Infrastrutture e mobilità

E ancora sulle infrastrutture:

“Noi siamo il partito del nostro leader, del nostro Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Un Ministro che in tre anni è riuscito ad investire tante risorse nella nostra Regione come nessuno mai. Parlo ad esempio dei 38 miliardi di euro destinati al potenziamento della rete ferroviaria della nostra Regione: linea Alta velocità-Alta capacità Salerno-Reggio Calabria o alla riqualificazione della linea Jonica. Inoltre, investimenti per la strada statale 106 Jonica dove siamo riusciti ad ottenere già ben 3 miliardi di euro. Ricordiamo che la SS106 è già completamente finanziata da Taranto a Catanzaro. E ancora. L’elettrificazione dell’intera dorsale Jonica ferroviaria. Sempre sulla 106 Jonica, grazie ad un grande lavoro di squadra, siamo riusciti a far inserire lo sviluppo della progettazione per il miglioramento e la riqualificazione del tratto della SS106 Jonica che va da Reggio Calabria a Catanzaro Lido nella sezione dedicata a “studi e progettazioni” del nuovo contratto di programma Anas, destinando all’uopo 30 milioni di euro. Parlo anche dell’eliminazione delle limitazioni che bloccavano lo sviluppo dell’aeroporto di Reggio Calabria, che ha consentito di avviare una fase di sviluppo dello scalo reggino, questo grazie alle intuizioni del nostro grandissimo Presidente Occhiuto cui ne va riconosciuto il merito. Ed anche i 200 Milioni per il completamento della Trasversale delle Serre.”

Ponte sullo Stretto

Non poteva mancare il riferimento al Ponte sullo Stretto:

“Il Ponte sullo Stretto costituisce un’opera già finanziata per ben 15 Miliardi di euro. In molti ne hanno parlato per decenni. Il partito dei no ne ha ostacolato la realizzazione. Oggi il Ministro Salvini ha avuto il coraggio di portare avanti l’opera ed il Ponte si farà. I cantieri partiranno prestissimo, nonostante le opposizioni di chi va contro gli interessi dei reggini e della Calabria, noi andremo avanti e il Ponte sullo Stretto presto diverrà una realtà.”

Sanità e ospedali

Poi il tema sanità: