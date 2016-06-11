L’Ente Parco ricorda Corrado Alvaro
A 60 anni dalla scomparsa di Corrado Alvaro l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte lo ricorda e organizza un evento estivo in sua memoria
11 Giugno 2016 - 16:33 | di Vincenzo Comi
L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, a 60 anni dalla sua scomparsa, ricorda Corrado Alvaro, scrittore e uomo di immensa cultura che con la sua opera ha esaltato l’Aspromonte e ha donato, attraverso le sue parole, l’immortalità all’identità storico-culturale di questo territorio, che al centro del Mediterraneo si affaccia con dignità intellettuale verso l’Europa.
L’Ente sta organizzando per il periodo estivo un evento in memoria di Corrado Alvaro, perché il suo lavoro di inestimabile valore, giustamente, sia e continui ad essere simbolo ed emblema per l’Aspromonte, per la sua gente e per il Parco stesso.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie