L’Ente Parco ricorda Corrado Alvaro

L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, a 60 anni dalla sua scomparsa, ricorda Corrado Alvaro, scrittore e uomo di immensa cultura che con la sua opera ha esaltato l’Aspromonte e ha donato, attraverso le sue parole, l’immortalità all’identità storico-culturale di questo territorio, che al centro del Mediterraneo si affaccia con dignità intellettuale verso l’Europa.

L’Ente sta organizzando per il periodo estivo un evento in memoria di Corrado Alvaro, perché il suo lavoro di inestimabile valore, giustamente, sia e continui ad essere simbolo ed emblema per l’Aspromonte, per la sua gente e per il Parco stesso.